Obama: Kürt halkına güçlü desteğimiz sürecek

Kuzey Irak Bölgesi Başkanı Mesud Barzani, Washington’daki temasları kapsamında, ABD Başkanı Barack Obama ve Yardımcısı Joe Biden’la Beyaz Saray’da bir araya geldi. ABD Başkanı Obama, Irak Kürdistan Bölgesi’ne ve Kürt halkına güçlü desteklerinin süreceğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani, Washington’daki temasları kapsamında, dün gece ABD Başkanı Barack Obama ve Yardımcısı Joe Biden’la Beyaz Saray’da bir araya geldi.

IMC'de yayımlanan habere göre, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmede başta IŞİD’in ortadan kaldırılması olmak üzere bir dizi konu ele alındı.

İlişkiler güçlenecek

Obama ve Biden’ın, ABD’nin Irak Kürdistan Bölgesi’ne ve Kürt halkına güçlü ve devam eden desteğini yeniden teyit ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Hem Obama hem Biden, Kürt peşmergelerin cesaretini övdü ve Irak’ta IŞİD’e kurban gidenlere başsağlığı dileğinde bulundu. Barzani de Obama ve Biden’a, Musul’un düşmesinin ardından Irak Kürt bölgesinin diğer noktaları ile Erbil’in korunması için askeri eylemde bulunulması da dahil ABD’nin, Irak hükümetiyle ve Irak güvenlik güçleriyle koordinasyon içinde peşmergelere sağladığı ciddi askeri desteğe teşekkür etti."

“Görüşmede, iki taraf da Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin öneminde mutabık kaldı ve bölgedeki şiddet nedeniyle yerlerinden olan milyonlarca sivile yardım sağlanması noktasında devam eden ortak taahhütlerinin altını çizdi.”

Barzani: Kürt halkıyla gurur duyuyoruz

Barzani, görüşmenin ardından ABD Ticaret Odası’nda düzenlenen konferansa katıldı. Barzani peşmerge birliklerinin, ABD ve koalisyon güçlerinin de desteğiyle IŞİD’i yenilgiye uğrattığını belirterek, “İnisiyatif şimdi peşmergenin eline geçti. 20 bin metrekareden fazla alanı temizledik. Kürt halkı ve peşmergenin yaptıklarından gurur duyuyoruz. Peşmerge, DAEŞ’in yenilmez olduğu masalını sona erdirdi ve onları cephede bozguna uğrattı" dedi.