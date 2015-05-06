Barzani görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan 'Birleşik Irak' vurgusu

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani ile ABD Başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'daki görüşmesinden önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü John Earnest, 'Birleşik Irak' vurgusu yaptı. Görüşme sonrasında Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada da, ABD'nin Irak anayasasında yazdığı gibi birleşik, federal ve demokratik bir Irak'tan yana olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, yaptığı açıklamada Irak'taki farklı grupların IŞİD'e yönelik ortak tavrının, ABD'nin IŞİD'e karşı mesafe almasına katkı sağladığını söyledi. IŞİD'e yönelik operasyonları hatırlatan Earnest, bu operasyonların başarılı olmasında, peşmerge güçleri ile ABD arasındaki işbirliğinin etkili olduğuna dikkat çekti.