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Dünya

Barzani: ABD Savunma Bakanı Mattis, 'referanduma karşı değiliz' dedi

"Referandum kararından kesinlikle geri dönüş yok"

30 Ağustos 2017 15:11

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, 25 Eylül’de yapılacak referanduma karşı olmadığını belirttiğini söyledi.

Barzani, Suudi Arabistan merkezli Şark el Awsat gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Rudaw'ın aktardığına göre Barzani, 22 Ağustos'ta Erbil'de ABD Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede, Mattis'in Kürdistan halkının talebi ve hedefini anladıklarını ve referanduma karşı olmadığını belirttiğini ancak bunun terör örgütü IŞİD’e karşı savaşa olan konsantrasyonu etkileyeceğini, bu yüzden kararın gözden geçirilmesini istediğini söyledi.

"Şiddet'ten uzak bir sonuca varılmalı"

Bağdat ile bütün çabaların başarısız olduğunu belirten Barzani, referandumun ertelenmesi talebine, "Kürdistan Bölgesi, kaderiyle ilgili tarihi günler ve haftalar içinde. Daha iyi bir alternatif olmadan, referandum kararından kesinlikle geri dönüş yok. Referandumun gelecek yıl yapılması ve Kürtlerin bağımsızlığa oy vermesi halinde, bunun tanınacağına ilişkin bir belgenin imzalanması konusunda herhangi bir hazırlık var mı?” yanıtını verdiğini kaydetti.

Süreçte, şiddetten uzak bir şekilde barış içinde Bağdat'la bir sonuca varılması gerektiğini vurgulayan Barzani,  "Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin, sorunları çözmek istediğinden eminim ama önünde çok fazla engel var" dedi.

"Kerkük sadece Kürtlerin şehri değil"

Barzani, Kerkük'ün sadece Kürtlerin şehri olmadığını, Kürtlerin yanı sıra Arap, Türkmen ve Hristiyanların da şehri olduğunu vurguladı. İranlılara, iyi ilişkiler ve ortak çıkarlardan yana olduklarını ilettiğini kaydeden Barzani, "Onlara açıkça kendilerini karar mercii yapmalarına izin vermeyeceğimizi söyledim" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Barzani'den referandumun ertelenmesini talep etmişti. Barzani ise referandumun ‘kesinlikle' hayata geçirileceğini söyleyerek, "Referandumun ertelenmesine değil Bağdat ile diyalog kurulmasına razı oldum" demişti.

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