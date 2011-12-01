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Yaşam

Barutsuz mermiyle çalışan silah ISPARTA (A.A)

01 Aralık 2011 17:38

-Barutsuz mermiyle çalışan silah  ISPARTA (A.A) - 01.12.2011 - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 4 öğrencinin geliştirdiği ve ODTÜ'de düzenlenen yarışmada savunma sanayisi kategorisinde Türkiye birincisi olan barutsuz mermiyle çalışan silah tanıtıldı. SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, önce barutsuz mermiyle çalışan silahın çalışma sistemi anlatıldı. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, Türkiye'nin ekonomide lokomotif rolü oynayacak güçlü ve dinamik bir nüfusu bulunduğunu yenilikleri takip etmeye ve yenilik üretmeye devam edeceklerini vurguladı. SDÜ Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Selçuk Çömlekçi, silahın tamamen barutsuz sistemle çalıştığını belirterek,  elektromanyetik dalgaların mermiyi ışık hızında fırlatarak, hedefe odaklanmasını sağladığını vurguladı.

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