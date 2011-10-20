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Yaşam

Bartolomeos için düzenlenen konser iptal ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 14:15

-Bartolomeos için düzenlenen konser iptal  ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Rum cemaati, Fener Rum Patriği Bartolomeos'un patrik oluşunun 20. yılı dolayısıyla 22 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek konseri iptal etti. Rum Vakıfları Derneğinin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadelere yer verildi: ''Güneydoğu Anadolu'da yaşanan, ülkemizi etkileyen ve yasa boğan elim terör olayları nedeniyle Rum Cemaati olarak, şehit ailelerinin acılarını paylaşmak ve ulusal yasa bir katkıda bulunmak için 22 Ekim 2011 Cumartesi günü yapılması planlanan ve Sayın Patrik Bartolomeos'un patrik oluşunun 20. yılı nedeniyle düzenlenecek konserin iptal edildiğini bildiririz. Bu vesileyle yaşanan bu tür olayların tekrarlanmaması umuduyla tüm şehit ailelerine ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diler, en derin üzüntülerimizi bildiririz. Yakın gelecekte ve daha uygun koşullarda Alkistis Protopsalti ve Stefanos Korkoli'nin konserini gerçekleştirebilmeyi umut ederiz.''

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