Düzce Üniversitesi öğretim üyesi hakkında akademisyenler bildirisine imza attığı gerekçesiyle yakalama kararı

Barış İçin Akademisyenler' inisiyatifi tarafından yayınlanan “Suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiride imzası bulunduğu için üniversite yönetimi tarafından görevden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma başlatılan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Latife Akyüz hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca, yakalama kararı çıkartıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı bildiriye imza attığı için Yrd. Doç. Dr. Hülya Doğan hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Doğan, Bartın Üniversitesi'ndeki bölüm başkanlığı görevinden de alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, yaptığı yazılı açıklamada, yazılı ve görsel medyada, "Bin 128 akademisyen, PKK terör örgütünün propagandasını yapacak nitelikte bir bildiri yayınlandığı" haberleri üzerine, ilgili haberlerin suç duyurusu kabul edildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DÜ Fen Edebiyat Fakültesinde görevli Yrd. Doç. Dr. Latife Akyüz'ün de bildiride adının geçtiğini hatırlatan Küre, açıklamada şunları kaydetti:

"Başlatılan soruşturma kapsamında bildiriye imza atan bin 128 akademisyen içerisinde yer alan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde görevli Yrd. Doç. Dr. L.A'nın, 3713 sayılı Terörle Mücadale Kanunun 6/2. maddesinde düzenlenen, 'Terör örgütlerinin, cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını yayınlamak', 7/2. maddesinde düzenlenen 'Terör örgütü propagandası yapmak', TCK'nın 216/1 maddesinde düzenlenen 'Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 301. maddesinde düzenlenen 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından 14 Ocak 2016 tarihinde hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin adresinde bulunamaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, soruşturmanın derdest olduğu, safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA’nın haberine göre; Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişi Bürosu tarafından yapılan ve Başsavcı Seyfullah Öselmiş’in imzası bulunan yazılı açıklamada, bildiriyi imzalayan akademisyenler arasında bulunan Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Doğan hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle dendi:

“12 Ocak 2016 tarihinde ‘Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız’ başlığı ile yapılan bildiride ismi bulunan kişilerden Bartın Üniversitesi’nde görevli H.D. hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçunu işlediği iddiasıyla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına iş bu basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.”

Görevden alındı

Yrd. Doç. Dr. Doğan’ın, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanlığı görevinden alındığı da belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversite rektörlüğü, bölüm başkanı olan üyemizi herhangi bir soruşturma başlatmaksızın gönderdiği, ’14’üncü maddeyle görevlendirilen bölüm başkanlığınız görülen lüzum üzerine’ yazısıyla görevden aldı.”

301’den soruşturma için onay bekleniyor

Eğitim-Sen Bartın Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da, Yrd. Doç. Dr. Doğan hakkında TCK’nın 301’inci maddesindeki, ‘Türklüğü, Cumhuriyeti veya TBMM’yi alenen aşağılama’ suçundan soruşturma başlatabilmek için Adalet Bakanlığı’ndan onay istendiği bildirildi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Latife Akyüz de 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' tarafından yayınlanan bildiriye imza attığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılmış, savcılık da hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatmıştı