T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bartın 21'inci Kitap Fuarı açıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Belediyesi'nin düzenlediği 21'nci Kitap Fuarı, 11 yayınevinin katılımıyla açıldı

18 Kasım 2017 19:12

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Belediyesi\'nin düzenlediği 21\'nci Kitap Fuarı, 11 yayınevinin katılımıyla açıldı.
Bartın Belediyesi Sosyal Tesislerinde ki fuarın açılışına Vali Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkanı MHP\'li Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da katıldı. Vali Dirim, kitap okuma alışkanlığının arttığını söyleyerek, şöyle konuştu:
\"Bartın’ın kültür hayatında yıl içerisinde yaşadığı en güzel etkinliklerden birindeyiz. Geçen yıl da bu etkinlikte bulunma fırsatını bulmuştum. Okullarımızdan öğrencilerimizde bu etkinliğe katılıyor. Üniversite öğrencilerimiz yine geliyor. Burada yeni yayınları görme imkanına sahip oluyorlar. Ayrıca şair ve yazarlarımızın söyleşilerine katılıp onlara kendi kitaplarını imzalatma fırsatı buluyorlar. Bu anlamda bu etkinlik yazar ve şairin okuyucu ile temas ettiği önemli bir toplantıya evsahipliği yapıyor. Türkiye’de kararlılıkla devam eden belki de en önemli kültür sanat etkinliklerinden biridir bu kitap fuarı. İnşallah nice yıllar devam etmesini temenni ediyorum.\"
Belediye Başkanı Cemal Akın da kitap fuarının Bartın için önemli bir kültür meşalesi olduğunu belirterek, fuara katılan yazar, şair, gazeteci ve yayınevlerine teşekkür etti. Kitap fuarı kapsamında düzenlenen Hasan Bayri Şiir Yarışması\'nda birinci olan İstanbul’dan İsmail Biçer, 2\'nci Hatay’dan Aydın Zeyfeoğlu ve 3\'üncü Gebze’den Ömriye Karataş\'a plaket ve para ödülleri verildi. 24 Kasım\'a kadar açık olacak olan kitap fuarı kapsamında imza günleri, söyleyişiler ve seminerler düzenlenecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHABARTIN BelediyesiKitap FuarıBartın Belediyesi Sosyal TesislerindeVali Nusret Dirim Bartın Belediye Başkanı MHP Cemal Akın BartınRektörü Prof Dr Orhan UzunVali DirimGeçenOkullarımızdanBuradaAyrıcaBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24