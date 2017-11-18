Bartın 21'inci Kitap Fuarı açıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Belediyesi\'nin düzenlediği 21\'nci Kitap Fuarı, 11 yayınevinin katılımıyla açıldı.

Bartın Belediyesi Sosyal Tesislerinde ki fuarın açılışına Vali Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkanı MHP\'li Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da katıldı. Vali Dirim, kitap okuma alışkanlığının arttığını söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Bartın’ın kültür hayatında yıl içerisinde yaşadığı en güzel etkinliklerden birindeyiz. Geçen yıl da bu etkinlikte bulunma fırsatını bulmuştum. Okullarımızdan öğrencilerimizde bu etkinliğe katılıyor. Üniversite öğrencilerimiz yine geliyor. Burada yeni yayınları görme imkanına sahip oluyorlar. Ayrıca şair ve yazarlarımızın söyleşilerine katılıp onlara kendi kitaplarını imzalatma fırsatı buluyorlar. Bu anlamda bu etkinlik yazar ve şairin okuyucu ile temas ettiği önemli bir toplantıya evsahipliği yapıyor. Türkiye’de kararlılıkla devam eden belki de en önemli kültür sanat etkinliklerinden biridir bu kitap fuarı. İnşallah nice yıllar devam etmesini temenni ediyorum.\"

Belediye Başkanı Cemal Akın da kitap fuarının Bartın için önemli bir kültür meşalesi olduğunu belirterek, fuara katılan yazar, şair, gazeteci ve yayınevlerine teşekkür etti. Kitap fuarı kapsamında düzenlenen Hasan Bayri Şiir Yarışması\'nda birinci olan İstanbul’dan İsmail Biçer, 2\'nci Hatay’dan Aydın Zeyfeoğlu ve 3\'üncü Gebze’den Ömriye Karataş\'a plaket ve para ödülleri verildi. 24 Kasım\'a kadar açık olacak olan kitap fuarı kapsamında imza günleri, söyleyişiler ve seminerler düzenlenecek.

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