-Bartholomeos'un yol çilesi TRABZON (A.A) - 16.08.2011 - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon'un Maçka ilçesi Esiroğlu beldesindeki bir tepeye kurulan tarihi Kuştul (Şimşirli) Manastırı'nı ziyaret etmek için lüks bir ciple çıktığı yolculuğunda, ciddi sorunlar yaşadı. Yürüdüğü patika bir yolda zaman zaman düşme tehlikesi yaşayan, eline diken batan Bartholomeos, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından manastırı ancak uzaktan görebildi. Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda dün Ortodoks Hristiyanlarca düzenlenen ayini yönetmek için Trabzon'a gelen ve geceyi burada geçiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, sabah saatlerinde aynı ilçedeki Vazelon Manastırı'nı ziyaret ettikten sonra ilçe merkezinde kaldığı otele döndü. Otelde bir süre dinlenen Bartholomeos ardından iş adamı Efkan Başkan'ın kullandığı 34 EB 899 plakalı lüks bir ciple, beraberindeki din adamları da diğer araçlarla ilçeye bağlı Esiroğlu beldesindeki tarihi Kuştul Manastırı'nı ziyaret etmek için yola çıktı. Maçka Belediye Başkanı Ertuğrul Genç'in makam otomobiliyle, koruma polisleri, jandarma görevlileri ve gazetecilerin de kurumlarına ait araçlar ile takip ettiği Bartholomeos'un konvoyu yaklaşık 1 saat sonra Kuştul Manastırı'nın yer aldığı Şimşirli Köyü yakınına ulaştı. Yağış nedeniyle asfalt olmayan yolun kayganlaşması ve engebeli olması yüzünden araçlarının ilerleyememesi üzerine, aralarında Genç ve bazı gazetecilerin de yer aldığı konvoydaki bazı kişiler geri dönmek zorunda kaldı. Bartholomeos ve konvoydaki diğer kişiler ise araçları ile bir süre daha ilerledikten sonra söz konusu köyün üst kısmına ulaştı. Burada yolun bitmesi üzerine aracından inen Bartholemos ve beraberindekiler, köyde oturan yaşlı bir kadına, yaya olarak manastıra nasıl gidebileceklerini sordu. Bu kadının yolu tarif ettikten sonra ''Yol çok bozuk oraya gidemezsiniz'' şeklindeki uyarısına rağmen yolu kendilerine tarif eden başka bir köylünün yönlendirmesiyle patika bir yola giren Bartholomeos ve beraberindekiler manastıra ulaşmaya çalıştı. -Sis yüzünden manastırın yolunu kaybetti- Patika yolun yokuş, kayalık ve kaygan olması yüzünden güçlükle ilerleyen Bartholomeos ve beraberindekiler sis yüzünden manastıra ulaşamadı. Bu sırada ağaçların ve otların kapatması yüzünden manastıra giden patika yolu kaybederek engebeli arazide başka bir patika yoldan yaya olarak ilerlemeyi sürdüren Bartholomeos ve beraberindekiler, bir süre sonra manastıra uzak bir noktadaki harabe bir binanın yanına geldi. Tüm çabalara rağmen manastıra ulaşamayan Bartholomeos ve beraberindekiler, bir süre sonra sisin etkisini kaybetmeye başlaması üzerine manastırın karşısında olduklarını fark etti. Bartholomeos ve beraberindeki din adamları yüzlerini manastıra dönüp dualar ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirip dönüşe geçti. Dönerken eline diken battığı için acı çeken Bartholemos, köyde, yaşlı bir köylü ile sohbet edip kendisine fener olarak kullanılan bir anahtarlık armağan etti. Efkan Başkan yönetimindeki lüks cip ile oteline dönmek isteyen Bartholomeos'u taşıyan cipin lastiği taş kestiği için patladı. Sürücü Başkan ve konvoydakilerin pompa ile şişirmeye çalıştığı lastik tamir edilemeyince Bartholomeos, koruma polislerince cipten indirilip kendi araçlarına alındı. Bu araçla bir süre ilerleyen Bartholomeos, bir vadide yer alan ve yerden 800 metre yükseklikte kurulan Kuştul Manastırı'nın yer aldığı vadideki bir alabalık çiftliğine giderek yemek yedi. Yolculuğu süresince birçok sorun yaşayan ve yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından ancak Kuştul Manastırı'nı uzaktan görebilen Bartholomeos, yemek sonrası ise dönüş yolunda başka bir sorunla karşılaştı. Bu sorun ise marangoz olduğu öğrenilen bir köylü ile yakınlarının, odun motoru ile kestiği bir kavak ağacının yolu kapatması idi. Bu nedenle de bir süre ilerleyemeyen Bartholomeos'un konvoyu, kesilen ağacın köylüler ve Bartholomeos'un yanındaki bir din adamı ve polislerce parçalanıp yoldan kaldırılmasının ardından yoluna devam edebildi. Kuştul Manastırı ile ilçe merkezi arasında araç ile 2 saat olan bu mesafede, yolculuğunda yaşadığı sorunlar yüzünden 5 saat yolculuk yapmak zorunda kalan Bartholomeos, gazetecilerin zorlu yolculuğuna ilişkin sorusu üzerine ''Hayatım boyunca böyle macera yaşamadım'' dedi. Bartholomeos, yolculuk sonrası manastırı uzaktan görme fırsatı bulduğuna işaret ederek ''Seve seve yaptık bu yürüyüşü, memnun oldum, değdi. Manastırı yakından görmek için seneye yeniden geleceğim'' şeklinde konuştu. Esiroğlu beldesi Galyan Vadisi'ndeki Kuştul (Şimşirli) köyünde bulunan, Trabzon'daki diğer manastırlar gibi bir mağara ve ayazmanın etrafında kurulan Kuştul Manastırı, vadinin tabanından dirsek şeklindeki 800 metre yüksekliğinde bir kaya üzerine kurulu.