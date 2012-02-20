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Politika

Bartholomeos: Ruhban Okulu konusunda umudumuzu koruyoruz

İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, Patrikhanenin tüzel kişiliğine kavuşmasını istedi...

20 Şubat 2012 21:19

 

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

 

İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, Patrikhanenin  tüzel kişiliğine kavuşmasını istedi ve  Ruhban Okulu’nu gündeme getirdi. Bartholomeos, “Lozan'da azınlıklar için 'Kendi paralarıyla okul açabilirler' deniyor. Ancak 1844'te kurulan 

 

Ruhban Okulu 1971'de kapatıldı. Bu haksız bir icraattı. Bizim okulumuzyüksek okul değildir. 1951'de yayımlanan Talim Terbiye Kurulu yönetmeliğine göre Rum Rahipler bölümü, Teoloji diploması veriliyordu. 

 

'Okulun açılması konusunda hala umudumuzu koruyoruz'

 

Toplantıya,  Patrik Bartholomeos, Rahip İlias Billis, Vakıflar Genel Meclisi Cemaat Vakıfları Temsilcisi Pandelis Lakis Vingas, Galatasaray Üniversitesi Ögretim Görevlisi Doç. Emre Öktem katıldı.  Vingas,  toplantıda,  tüzel kişilik, vatandaşlıkta eşitlik ilkesi,  Ruhban Okulu,  mülkiyet hakkına ilişkin konu ve sorunları vurguladıklarını söyledi. Gayri Müslimlerin ı kamu da görev alma sıkıntısı konuşuldu.

Bartholomeos,  “ Devlet eşitliğin hayata geçirilmesi ve hiçbir vatandaşın dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerden ötürü kamu hizmetlerine girmede ayrımcılığa maruz kalmaması için gerekli bütün özel koruma önlemlerini almakla yükümlüdür”.   

 

 

 

 

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