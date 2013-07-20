Bart Simpson’dan 'Gezi'ye selam var

Işıl Öz

Her yıl San Diego’da düzenlenen Comic-con’un bu yılki konuklarından biri de The Simpsons animasyon dizisinin yaratıcısı Matt Groening idi. 1980’lerden beri bu konferansa katıldığını öğrendiğimiz Groening ile T24 olarak kısa bir söyleşi yaptık.

Orhan Pamuk’u severek okuduğunu, hatta şu sıralar Almanya’da yaşadığını duyduğunu söyledi. Konu dönüp dolaşıp Gezi Parkı ile başlayan olaylara geldi. Groening, yaşananlar hakkında detaylı bilgisi olmasa da ne olup bittiğinden haberdar olduğunu belirtti. Groening ile, Gezi’de neden toplanıldığını, Gezi sonrası neler yaşandığını ve olayların boyutunu konuştuk.

Groening'e kendisinin ve Bart’ın Gezi Parkı ile ilgili bir mesajı olup olmadığını sorduk. Bart'ın mesajı şöyle oldu:

Ayrılırken Groeing uyardı: “Kendine dikkat et, başına bir şey gelmesin, Bart kendini kurtarır.”