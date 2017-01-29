T24 LogoT24 Logo
Politika

Barolardan referandum açıklaması: Bu kadar yetki diktatör yapar

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in bulunduğu 18 baro ortak açıklama yaptı

29 Ocak 2017 10:47

Ege ve Marmara bölgesinden 18 baro başkanı anayasa değişikliği paketine ilişkin Genişletilmiş Ege ve Marmara Bölge Baro Başkanları Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantının ardından hazırlanan ortak metinde, değişikliğin cumhuriyetin kurucu değerlerine saldırı niteliğinde olduğu vurgulanarak "Ülkeyi ve insanlarının hak ve özgürlüklerini bir kişiye teslim etme girişimidir. Bu bir kişi dünyanın en demokrat insanı bile olsa bu kadar yetki ve sorumsuzlukla yine bir diktatöre dönüşeceği açıktır" dendi.

Melda Onur, Aladağ'da yanan çocuklar için "Hayır" dedi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Beyoğlu’ndaki Peak Otel’de dün gerçekleşirilen toplantıya İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan başta olmak üzere, Antalya, Balıkesir, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Edirne, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova Baro Başkanları ve Bilecik Baro Başkanvekili katıldı. Toplantının ardından hazırlanan ortak açıklama metninde, barolar dahil hiçbir anayasal kurumun ve halkın görüşü alınmaksızın yapılmak istenen anayasa değişikliğinin halkın bir talebi olarak ortaya çıkmadığı vurgulandı.

Anayasaların toplumsal uzlaşma ve mutabakat metinleri olduğunun altı çizilen açıklamada, bu değişikliğin henüz teklif aşamasında bile toplumu ayrıştırıp bölmeye başladığı aktarıldı. Anayasa değişiklik paketi ile halkın hiçbir temel sorununa çözüm getirilmediği belirtilerek, öngördüğü kuvvetler birliği sistemi ile de parlamenter demokrasiyi ortadan kaldırdığı vurgulandı. 

Hakların güvence altına alınmadığı ve kuvvetler ayrılığının olmadığı bir toplumda bir anayasanın da olmadığını dikkat çekilerek, "Anayasa Mahkemesi’nin OHAL kararnamelerini denetlememe yönünde verdiği kararla, OHAL tümü ile keyfi bir KHK yönetimine dönüştürülmüş bulunmaktadır. Bu durum sürerken meşru ve demokratik bir Anayasa tartışması yapılamayacağını biliyoruz” denildi. Yapılmak istenenin Anayasa değişikliği yerine bir rejim değişikliği olduğuna işaret edildi. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkeyi ve insanlarının hak ve özgürlüklerini bir kişiye teslim etme girişimidir. Bu bir kişi dünyanın en demokrat insanı bile olsa bu kadar yetki ve sorumsuzlukla yine bir diktatöre dönüşeceği açıktır. Parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir.

"Cumhuriyetin kurucu değerlerine saldırıdır. Sadece yürütme yetkisini değil, yasama ve yargıyı da tek elde toplamaktır. Yurdumuzu ve milletimizi bir tek kişinin iradesine ve insafına bırakacak bu değişiklik önerisine sessiz kalmıyoruz. Bu ne bir kişinin, ne bir partinin meselesidir. Bu ne iktidar, ne de muhalefetin yanında olmak değildir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin yanında olmaktır. Meselemiz, memleket meselesidir ve bu memleket hepimizindir."

ETİKETLER

anayasa değişikliği teklifiBeyoğluPeak Otelİstanbul BarosuMehmet DurakoğluAnkara BarosuHakan Canduranİzmir BarosuAydın Özcan

İlgili Haberler

Hakan Albayrak katıldığı Saadet Partisi toplantısını yazdı: "Hayır" desem açıklardım, tezvirat yapıyorlar

"'Hayır' diyecek olsam açıklardım, ne o bahsettikleri gazeteciyi tanıyorum, ne SP'ye girdim"

ÖDP lideri Alper Taş: 'Hayır' bloku oluşturmak AKP'nin işine yarar

"HDP, CHP, FETÖ, Komünistler, Sosyalistler hepsi 'Hayır' cephesinde tek ses izlenimini vermek istiyorlar"

Çalışma Bakanı'na göre, halkoylamasında 'Hayır' demek, milletten korkmak!

"Cumhuriyet, laiklik, Atatürkçülük elden gider diye korkuyorlar.Ya Atatürk senin tapulu malın mı? "

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24