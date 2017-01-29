Barolardan referandum açıklaması: Bu kadar yetki diktatör yapar

Ege ve Marmara bölgesinden 18 baro başkanı anayasa değişikliği paketine ilişkin Genişletilmiş Ege ve Marmara Bölge Baro Başkanları Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantının ardından hazırlanan ortak metinde, değişikliğin cumhuriyetin kurucu değerlerine saldırı niteliğinde olduğu vurgulanarak "Ülkeyi ve insanlarının hak ve özgürlüklerini bir kişiye teslim etme girişimidir. Bu bir kişi dünyanın en demokrat insanı bile olsa bu kadar yetki ve sorumsuzlukla yine bir diktatöre dönüşeceği açıktır" dendi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Beyoğlu’ndaki Peak Otel’de dün gerçekleşirilen toplantıya İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan başta olmak üzere, Antalya, Balıkesir, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Edirne, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova Baro Başkanları ve Bilecik Baro Başkanvekili katıldı. Toplantının ardından hazırlanan ortak açıklama metninde, barolar dahil hiçbir anayasal kurumun ve halkın görüşü alınmaksızın yapılmak istenen anayasa değişikliğinin halkın bir talebi olarak ortaya çıkmadığı vurgulandı.

Anayasaların toplumsal uzlaşma ve mutabakat metinleri olduğunun altı çizilen açıklamada, bu değişikliğin henüz teklif aşamasında bile toplumu ayrıştırıp bölmeye başladığı aktarıldı. Anayasa değişiklik paketi ile halkın hiçbir temel sorununa çözüm getirilmediği belirtilerek, öngördüğü kuvvetler birliği sistemi ile de parlamenter demokrasiyi ortadan kaldırdığı vurgulandı.

Hakların güvence altına alınmadığı ve kuvvetler ayrılığının olmadığı bir toplumda bir anayasanın da olmadığını dikkat çekilerek, "Anayasa Mahkemesi’nin OHAL kararnamelerini denetlememe yönünde verdiği kararla, OHAL tümü ile keyfi bir KHK yönetimine dönüştürülmüş bulunmaktadır. Bu durum sürerken meşru ve demokratik bir Anayasa tartışması yapılamayacağını biliyoruz” denildi. Yapılmak istenenin Anayasa değişikliği yerine bir rejim değişikliği olduğuna işaret edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkeyi ve insanlarının hak ve özgürlüklerini bir kişiye teslim etme girişimidir. Bu bir kişi dünyanın en demokrat insanı bile olsa bu kadar yetki ve sorumsuzlukla yine bir diktatöre dönüşeceği açıktır. Parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir.

"Cumhuriyetin kurucu değerlerine saldırıdır. Sadece yürütme yetkisini değil, yasama ve yargıyı da tek elde toplamaktır. Yurdumuzu ve milletimizi bir tek kişinin iradesine ve insafına bırakacak bu değişiklik önerisine sessiz kalmıyoruz. Bu ne bir kişinin, ne bir partinin meselesidir. Bu ne iktidar, ne de muhalefetin yanında olmak değildir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin yanında olmaktır. Meselemiz, memleket meselesidir ve bu memleket hepimizindir."