ÖDP lideri Alper Taş: 'Hayır' bloku oluşturmak AKP'nin işine yarar

ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş, referandum sürecini 'Hayır'cılar açısından değerlendirdi. RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Taş, "'Hayır' bloku oluşturmanın AKP'nin işine yarayacağını" öne sürdü.

Taş "İktidar sağ, muhafazakar ve milliyetçi seçmeni bir blok olarak konsolide etmek için karşısında da bir blok kurmaya ihtiyaç duyuyor. 'Hayır' diyenler büyük bir çeşitliliğe sahip ve bu böyle devam etmeli" dedi.

OHAL sürecinde referanduma gitmenin büyük bir dezavantaj olduğunu söyleyen Taş, şöyle konuştu:

"OHAL'de referanduma gitmek ayıp bir şey ama hiç utanma sıkılmaları olmadığı için bu koşullarda bir anayasa değişikliği önerebiliyorlar. OHAL ‘hayır' diyenler için büyük bir baskı aracı hatta ‘sopa'ya dönüşmüş durumda.Meclis'teki üçüncü büyük partinin milletvekilleri, aralarında Ahmet Şık'ın da olduğu gazeteciler, yazarlar hapiste. Bu insanların hepsi aynı zamanda 'Hayır' diyecek olanlar. Öte taraftan ‘Hayır' diyenlerin konuşabilecekleri bir platform, televizyon da kalmadı. Yani aslında futbol terimleriyle söyleyecek olursak, deplasmandayız. Saha ve seyirci koşulları bizim için dezavantajlı."

Referandum yaklaştıkça 'Hayır'cılar üzerindeki baskının artmasını 'iktidarın kitleden korkmasına' bağlayan Taş, "Ben yürekten inanıyorum ki biz haklıyız ve kazanacağız" dedi.

"'Hayır' bloku oluşturmak

AKP'nin işine yarar"

AKP'nin bir referandum stratejisi olarak, ‘Hayır' diyenleri tek bir blok olarak gösterme algısı içinde olduğuna dikkat çeken Taş 'AKP sağ-muhafazakar ve milliyetçi seçmenin bütününü konsolide etmek için ‘Evet' diyenlerin de bir cephe olduğu algısı yaratmak istiyor. HDP, CHP, FETÖ, Komünistler, Sosyalistler hepsi 'Hayır' cephesinde tek ses izlenimi vermek istiyor. Oysa 'Hayır' diyenler çeşitlilik ve çoğulculuk arz ediyor. Herkes kendi hayrına hayır diyor. Ve bu böyle devam etmeli. Öbür türlü bir hayır cephesi oluşturmak ve bu konuda ortaklaşmak AKP'nin tam da istediği kamplaşmaya hizmet eder ve hedef kitlesini istediği gibi konsolide etmesini sağlar' dedi.

Referandum sonucuna ilişkin olarak 'Hayır' diyenlerin kazanacağını bir kez daha vurgulayan Taş, "Zira AKP'nin topluma söyleyebileceği hiçbir şey kalmadı. Artık son kozlarını oynuyorlar, yani Erdoğan'ı. Erdoğan ile istikrar vaat ediyorlar, oysa ki Erdoğan'ın şahsı istikrarsızlık kaynağı" dedi.