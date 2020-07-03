Baro başkanlarının Meclis önünde bekleyişini takip eden gazeteci Sibel Hürtaş gözaltına alındı

Baroların yapısını değiştirmeyi öngören yasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Adalet Komisyonu'na katılmaları kabul edilmeyen baro başkanlarının Meclis kapısındaki bekleyişleri sürüyor. Gelişmeleri takip eden gazeteci Sibel Hürtaş gözaltına alındı. Gazeteci Sibel Hürtaş'ın gözaltına alınmasını engellemek isteyen milletvekilleri darp edildi!

Twitter'dan olayla ilgili paylaşım yapan Hürtaş, paylaşımına "Gözaltındayım. Karakola götürülürken kötü muameleye uğradım. Bu haberi izleme ısrarımın sonucu, gözaltı ve kötü muamele. Kavaklıdere Polis Karakolunda gözaltında tutuluyorum" notunu düştü.

Sibel Hürtaş'ın gözaltına alındığını belirten HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "Sibel Hürtaş Çankaya Kapısının önünde haber için bulunurken gözaltına alındı. Gazetecileri gözaltına almayı, haber yapmalarını engellemeyi bırakın. Sibel Hürtaş’ı aldığınız emniyet arabasının içinden derhal serbest bırakın" dedi.