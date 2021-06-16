Baro başkanlarından Soma kararına tepki: Yargıya bu kadar müdahale edildiğini görmemiştim

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin yargılamada çıkan karara tepki gösterdi. Arslan, "Maden sahibi Can Gürkan'a hediye gibi ceza verildi" dedi. Özkan Yücel, "Aileler yıllar önce yerin metrelerce altında kaybettikleri yakınlarını bugünkü kararla tekrar yitirdiler" diye konuştu. Arslan, "Yargıya bu kadar müdahale edildiği bir ortamı avukatlık yaşamım süresince 36 yıldır görmemiştim." dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin görülen davada karar çıktı. Manisa ve İzmir baro başkanları; maden sahibi Can Gürkan hakkında 20 yıl, 2 maden mühendisinin 12 yıl 6'şar ay hapis cezası ile bir sanığın beraat ettiği kararlara tepki gösterdi.

" Yargıya bu kadar müdahale edildiğini görmemiştim"

Yaşanan mahkeme sürecini anlatan Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan şöyle konuştu:

"Biz her Soma davasıyla ilgili duruşmaya girdiğimizde ilk andaki acılarımız tazeleniyor. Facianın olduğu gün Soma'nın her sokağından sela sesleri geliyordu. Soma Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırlarken, sanıkların olası kasıtla ölüme sebebiyet vermekten yargılanması gerektiğini söylemişti. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, 2017'ye kadar süreç içerisindeki deliller ve bilirkişi raporlarına göre kasıtlı ölüme sebebiyet demişti. Ne zaman ki mahkemenin böyle bir karar vermeye doğru gittiği anlaşılınca iktidarı ve erki elinde bulunduranlar müdahale etmeye başladı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin heyeti, savcısı ve üyeleri değişti. Kararlar da kasıtla ölüme sebebiyetten 'Bilinçli taksirle'ye döndü.

12. Ağır Ceza Dairesi'nin 5 üyesi de 'Kasıtlı ölüme sebebiyet vermekten yargılanmaları gerekir' dedi ve kararı bozdu. Biz dosyanın yeniden yargılama beklerken dosya Akhisar Ceza Mahkemesi'ne bir türlü gelmedi. Meğer bir tezgah oluşturuluyormuş. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 5 üyesinden 3'ü değiştirildi. Yerine 3 bürokrat hukukçu atandı. Daire üyelerinin değişmiş haliyle yeni bir karar verildi ve yerel mahkeme onaylandı. İşte o zaman vicdanların yaralandığı, madenci ailelerin yıkıldığı ve yargıdan umudu kestiği bir anı yaşadık. Can Gürkan'a hediye gibi bilinçli taksirden 20 yıl ceza verildi. Yargıya bu kadar müdahale edildiği bir ortamı avukatlık yaşamım süresince 36 yıldır görmemiştim."

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"Yargıyı rahat bırakın"

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise şunları söyledi:

"Soma Davası Türkiye'de yargının geldiği durumun aynasıdır. Bağımsız mahkemeler yargılama yaparsa nasıl hakkaniyetli bir karar çıkabilir, bağımlı mahkemeler müdahale ile karar verirse insanlar yeniden nasıl öldürülür onun göstergesidir bu yaşananlar. Asla vicdanları ve adaleti tatmin eden karar değildir. Maalesef aileler yıllar önce yerin metrelerce altında kaybeden yakınlarını bugünkü kararla tekrar kaybetmiş oldular. Adil güvenilir karar bekliyorsanız yargıyı rahat bırakın."

4 sanık için verilen cezalar

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl ceza verdi. Gürkan cezaevinde geçirdiği süre de dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest kalırken, davadaki diğer sanıklardan maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt hakkında ise 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası kararı verdi. Bilirkişi raporlarında acil eylem planı yöneticisi olarak belirlenen sanık Haluk Evinç ise beraat etti.