Baro başkanları 27 saat sonra eylem alanına gelen Feyzioğlu'na sırtlarını döndü: Birliğimizi bozdunuz, gölge etmeyin!

Baroların yapısını değiştirecek kanun değişikliğine karşı Savunma Yürüyüşü'ne başlayan ve Ankara'nın girişinde polis tarafından engellenen baro başkanları 27 saat sonra kendileriyle görüşmeye gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu eylem alanına sokmadı. Feyzioğlu'na sırtlarını dönen baro başkanları, "Birliğimizi böldünüz, gölge etmeyin" sözleriyle TBB Başkanına tepki gösterdi.

Türkiye’nin dört bir yanından başlattıkları Savunma Yürüyüşü’nün ardından Ankara'da bir araya gelen baro başkanları saatler sonra alana gelen Feyizoğlu'na tepki gösterdi.

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Polisten, Metin Feyzioğlu’nun içeri girişi için barikatı açmamasını isteyen başkanlar, Feyzioğlu’na yönelik de, “Çok teşekkür ederiz, sayenizde oldu bunlar dedi. Feyzioğlu ise, “Benim sayemde olmadı ama birliğimizi bozduğunuz için olabilir” karşılığını verirken baro başkanları da “Birliğimizi siz bozdunuz dedi. Baro başkanları, tartışmanın devamında Feyzioğlu’na “Gölge etmeyin sayın Başkan” dedi.

“Biz buradayken siz neredeydiniz. Gece nasıl rahat uyudunuz” diye soran baro başkanlarına Feyzioğlu, “Ben bakanlıklarda girişimde bulunuyordum. Baroları terörize ederek bu noktaya getiren sizsiniz” dedi. Bunun üzerine baro başkanları Feyzioğlu’nu, “Savunma susmadı susmayacak” sloganları ile protesto etti.

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