Savunma için yürüyen baro başkanları Anıtkabir'e ulaştı: Yolun açılmasının tek sebebi kararlılığımızdır

İktidarın hazırladığı, baroların yapısını değiştirecek kanun değişikliğine karşı başlattıkları Savunma Yürüyüşü'nün ardından ulaştıkları Ankara'da 27 saat boyunca bekletilen ve bakanlıkla yapılan görüşmenin ardından tekrar yürüyüşe geçen baro başkanları Anıtkabir'e ulaştı.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Anıtkabir'e yapılan yürüyüşe alınmadı. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “‘Bu yol açılmadığı müddetçe buradan bir yere kıpırdamayacağız. Bir ay da sürse, bir sene de sürse biz buradayız’ dedik ve o yol ondan sonra açıldı. Yolun açılmasının tek sebebi kararlılığımızdır” dedi

İktidarın Avukatlık Kanunu'nda yapacağı değişiklikle önünü açmayı planladığı çoklu baro ve nisbi seçim sistemine karşı baro başkanlarının Ankara'ya başlatığı yürüyüş dün şehir girişinde polisler tarafından engellendi. İçişleri Bakanlığı'yla yapılan görüşmenin ardından yürüyüşe devam edileceği bildirildi.

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Sabah saatlerinde polis barikatları arasında bekleyen baro başkanlarının yanına gitmek isteyen Bilecik Barosu Başkanvekili Hasan Şahin sabah gözaltına alındı. Baro başkanları “Başkan gelemedi, o yüzden onu yolladı. Niye almıyorsunuz” diye tepki gösterdi ancak yere düşürülen Şahin polisler tarafından gözaltı aracına götürüldü.

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Bu anları Twitter hesabından paylaşan Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, ''Bilecik Barosu Başkan Yardımcısı meslektaşımıza polislerin yaptığını herkes izlesin. Ankara'da kanun yok! Basın bile giremiyor buraya. Tüm meslektaşlarım, yurttaşlarımız yaysın bu utanç görüntülerini'' dedi.

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Bursa Barosu Başkanı: 40 başkana 400 polis

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, polislerin baro başkanlarına kimlik kontrolü yaptığını aktardı. Akşam belediye tarafından getirilen battaniye ve sandalyelerin alana sokulmadığını belirten Altun, "Oturmamız istenmedi, ıslanmamız ve üşümemiz istendi. Maske takıp takmadığımızı kontrol etmek için saat başı spotlar yakılarak ceza kesmek için polisler alana girdi. Ama bugün polislerin birçoğunda maske yok hatta amirleri hiç takmamış. Burada 3 kat bariyer, yaklaşık 24 tane polis otobüsü ve minibüsü toplam 30 40 başkan var 10 15 başkanımız arabalarında dinleniyorlar. 30 40 kişiye yaklaşık 400 polis, sizin takdirlerinize bırakıyorum" dedi.

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Antalya Barosu Başkanı: Zorluk yaratıp psikolojik baskıyı artırmaya çalışıyorlar

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan da günün zor geçeceğini belirterek, "Bizi ablukaya aldılar. Giriş çıkışlarda bile kimlik kontrolü yapmaya başladılar. Nere kadar gidecek bu bilemiyorum. 24 saatten beri fiili gözaltı yapıyorlar. Yüzlerce kez suç işlediler. Burada kimlerin olduğu belli, izole edilmiş biçimdeyiz. Bizi burada düşman ceza hukuku gibi esir almış durumdalar. Fiilen zorluk yaratıp psikolojik baskıyı daha da artırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Adana Barosu Başkanı: Hukuksuzluk devam ederse tepkimiz daha kitlesel hale gelecek

BirGün'de yer alan habere göre Adana Barosu Başkanı Veli Küçük yürüyüşün anayasaya aykırı olarak engellendiğini belirterek, "Şu an tecrit edilmiş ve fiilen gözaltına alınmış durumdayız. Demokrasimiz adına vahim, üzücü, karanlık bir tablo. Kararlılığımız devam ediyor. Eğer bu hukuksuzluk devam ederse Türkiye’nin her ilinden gelen meslektaşlarımızla, bu hukuka uygun, şiddete dönüşmeyen tepkimiz daha kitlesel hale gelerek, büyüyerek devam edecek. Bizim isteğimiz baro başkanlarının buradan yürüyerek Ankara’ya giriş yaparak süreci devam ettirmek. İnanıyorum ki duyarlı, hassasiyet sahibi herkes bizi destekliyordur." dedi.

Bilecek Barosu Başkanı: Etrafımı sarıp kollarımdan tutarak dışarı çıkarmaya çalıştılar

Bilecik Barosu Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ise polis tarafından engellendiği anları şu şekilde anlattı: "Başkanımızın rahatsızlığı nedeniyle baro başkanımızı ve avukatlarımız temsilen dün sabah buraya geldim. Dünden beri alandaydım. Bu sabah ilacımı içmek için arabamıza gittim. Tekrar alana girmek istediğimde kimlik sordular, baro başkanı olup olmadığımı sordular. Başkanvekili olduğumu ve avukatlık kanunları uyarınca başkanın tüm yetkilerine sahip olduğumu söyledim. İçeri almayacaklarını söylediler. Müdürleri de aynı tutumu sergiledi. Zor kullanmadan ya da gözaltına alınmadan içeri gireceğimi söyledim ve içeri doğru yöneldim. O sırada bana zor kullandılar, etrafımı sarıp kollarımdan tutarak dışarı çıkarmaya çalıştılar. Bu sırada yere de düştüm ama beni zorla dışarı çıkardılar. Olayı gören meslektaşlarımızın da müdahalesiyle durumu anlattık ondan sonra alana zorla dönebildim. Hukuku anlatmaya çalışıyoruz, zaten hukuksuzluk içindeyiz bunun düzelmesi için buradayız. Baro başkanları yalnızca baroları temsil eder, barolar da meslek örgütüdür. Biz mesleğimiz için buradayız. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz, sonuna kadar hukuki hakkımızı sürdüreceğiz."

Mansur Yavaş alana geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anakra'ya girişi engellenen ve polis ablukasında bekleyişi süren bar başkanlarını ziyarete gitti. Yavaş'ın talimatı ile dün avukatlara çadır ve yemek gönderilmişti. Ancak polisler çadırların kurulmasına ve yemeklerin verilmesine engel olmuştu.

Meral Akşener'den destek ziyareti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısının ardından baro başkanlarına destek için alana giderek baro başkanları ile görüştü.

Demirtaş: Baro başkanlarının yanındayım

Edirne Cezaevinde bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter'dan yaptığı açıklamada baro başkanlarının yanında olduğunu belirterek, "Ankara'ya yürüyen baro başkanlarının polis zoruyla engellenmesini kınıyorum. Bir avukat olarak yanlarındayım." dedi.

Baro başkanları Feyzioğlu'na sırtlarını döndü, alana almadı

Baro Başkanları, 27 saat sonra kendileriyle görüşmeye gelen Metin Feyzioğlu’nun içeri girmesini istemedi. Polisten, Metin Feyzioğlu’nun içeri girişi için barikatı açmamasını isteyen başkanlar, Feyzioğlu’na yönelik de, “Çok teşekkür ederiz, sayenizde oldu bunlar dedi. Feyzioğlu ise, “Benim sayemde olmadı ama birliğimizi bozduğunuz için olabilir” karşılığını verirken baro başkanları da “Birliğimizi siz bozdunuz dedi. Baro başkanları, tartışmanın devamında Feyzioğlu’na “Gölge etmeyin sayın Başkan” dedi.

Yürüyüş devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yapılan görüşmeler sonucunda baro başkanlarının yürüyüşlerine devam etmesi kararı alındı. Polis çekilecek, başkanlar 200 metre boyunca yürüyüş gerçekleştirecek.

Baro başkanları daha sonra otobüslere Tandoğan’a gidecek ve Anıtkabir’e yürüyecek. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fezioğlu’nun ise yürüyüş kortejine alınmayacağı bildirildi.

Barikatların kaldırılmasının ardından yürüyüş tekrar başladı

Bakanlıkla yapılan görüşmenin ardından polis barikatları kaldırıldı. Baro başkanları Anıtkabir'e doğru yürüyüşe başladı. Baro başkanları polis ablukasında yürürken, basın mensupları da polis tarafından engellenmeye çalışıldı.

Başkanlar Anıtkabir'e ulaştı

Yürüyüşün ardından Baro Başkanları Anıtkabir'e ulaştı. TBB Başkanı Feyzioğlu'nun yürüyüşe alınmadığı aktarıldı.

Sendika.org'un aktardığına göre baro başkanlarının toplu fotoğraf çekilmesinin ardından açıklama yapan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Baroları Ankara’da büyük bir coşkuyla karşılamamız gerekirken maalesef büyük bir şiddet ve hak gaspıyla karşılandığına şahit olduk. Ancak barolar bu şiddete karşı boyun eğmediler ve direnişe geçtiler. İlk günden beri söyledikleri şey şuydu: Bu yaptığınız hukuka aykırıdır, kanunsuzluktur. Sizler bizim en temel hakkımızı gasp ediyorsunuz. Yazılı bir emir var mı, valilik kararı var mı diye soruyoruz, yok diyorsunuz. Zaten olamaz” dedi.

“Mücadeleyi örgütlü gücümüzden alıyoruz”

Av. Sağkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yasal haklarımızı sonuna kadar savunduk. Aslında 10 dakikada gerçekleştirebileceğimiz bir yürüyüş, yaklaşık 24 saatten daha uzun bir süre boyunca hem Türkiye kamuoyunda, hem de maalesef dünya kamuoyunda Türkiye’yle ilgili çok da olumsuz bir görüntü çizilmesine sebebiyet vermiştir. Fakat bunun sebebi biz değiliz. Biz yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve insan hakları için mücadele ediyoruz. Ve bu mücadeleyi örgütlü gücümüzden alıyoruz.”

“Suç duyurusunda bulunacağız”

“‘Bu yol açılmadığı müddetçe buradan bir yere kıpırdamayacağız. Bir ay da sürse, bir sene de sürse biz buradayız’ dedik ve o yol ondan sonra açıldı. Yolun açılmasının tek sebebi kararlılığımızdır” diyen Avukat Sağkan, yaşananlar nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti:

“Bu olayda suç duyurusunda bulunmayacaksa hiçbir şeyde bulunmamamız gerekiyor. Çünkü bizim hürriyetimiz gasp edildi. Bizi zorla bir yerde, üç tur üzerinden barikatların sergilendiği, vatandaşla ve meslektaşla görüşme olanağımızın kaldırılması için minibüslerle çevremizin kapatıldığı kısmi bir gözaltı süreci yaşatıldı. Tabii ki bu hukuksuzluğa, kanun tanımazlığa karşı suç duyurusunda bulunacağız ve sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Feyzioğlu’na yanıt

Ankara Barosu Başkanı Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun dün Anıtkabir’de verdiği fotoğrafa ilişkin ise şunları kaydetti: “Sayın Feyzioğlu’nun uzun zamandır insan haklarını savunmaktan uzaklaştığını ve bunun karşısında olduğunu görüyorduk. Dün meslektaşları darp edilirken, arkadaşları yerde sürüklenirken yanlarında olmamış bir Barolar Birliği Başkanı ile karşı karşıya kaldık. Baro başkanları zordayken gelmeyip olay çözüldükten sonra gelen bir Baro Başkanı’nın tavrı ile karşı karşıya kaldık. Bunu kabul etmiyoruz, onu vicdanı ile baş başa bırakıyoruz.”

Avukat Sağkan, barolara dair çıkarılmak istenen yasaya dair eylem planlamasını kamuoyuyla önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını söyledi.