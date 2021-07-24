Barlas, Rize'deki sel felaketine işaret etti: Cumhurbaşkanı ile telefonda bayramlaşırken, sesindeki kırıklığı hissettim

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Rize'de yaşanan sel felaketine işaret ederek, "Bayram günü Cumhurbaşkanı ile telefon aracılığıyla bayramlaşırken, sesindeki kırıklığı hissettim. Hemen açıkladı, 'Rize'ye baksana, bu kent bu hale düşmüşken bayram sevincini nasıl yaşarım' dedi" ifadesini kullandı.

Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyaretinde yaptığı konuşmasını hatırlatarak, "Anlatmak istediğim şey bu... Türkiye'nin her tür mutsuzluğu ile uykusu kaçan bir seçilmişimiz var. Onu Kıbrıs'ta da, Azerbaycan'da da, Doğu Akdeniz'de de görebilirsiniz. Ve bilirsiniz ki, Erdoğan'ın mutluluğu hepimizin mutluluğudur" düşüncesini dile getirdi.

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