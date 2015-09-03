Barlas: Kendine 'aydın' diyenler, darbe kışkırtıcılığı yapanların idamlarını hatırlamıyorlar mı?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Koza İpek Grubu'na yönelik operasyonla ilgili "Devletin 'Terör örgütleri' listesindeki 'PKK' da, 'FETÖ' de sonuna kadar takip edilecekler. Tasfiye edilecekler..." dedi. "Türkiye'de girişimciliğin ve özel sektörün kurucu babaları olan Koç'ların, Sabancı'ların, Eczacıbaşı'ların, devlete karşı terör örgütleri yanında yer aldıklarını hiç gördüler mi?" diye soran Barlas, "Kendilerini 'Aydın' olarak niteleyenler, daha eski kuşak aydınlardan darbe kışkırtıcılığı yapanların başına 12 Mart 1971 darbesinde neler geldiğini, idamları, işkenceleri hiç mi hatırlamıyorlar?" ifadesini kullandı.

Barlas'ın Sabah'ta "Uyan ey gözlerim gafletten uyan" başlığıyla yayımlanan (3 Eylül 2015) yazısı şöyle:

PKK'nın ve Gülen Örgütü'nün sözcülüğüne ya da destekçiliğine soyunanlar arasında yer alan bazı kesimlerin davranışlarını anlamak kolay değil... Devletin güvenlik güçlerini, meşru demokratik siyaseti ve ülkenin dirliğini, düzenini hedef alan örgütlerin destekçileri ve hatta finansörleri arasında sermaye sahiplerinden isimlerin de bulunması, şaşırtıcı değil mi?

Akıl dışılıklar

Gözlerini devire devire ve takkesini ite kaka Pensilvanya'daki sığınağından ülkesine beddualar yağdıran bir kişinin sözcüleri ya da müritleri oldukları varsayılan isimler, bu ülkenin halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanını canlı yayınlarda tehdit edecekler... Bu ülkenin toprak altı zenginlikleri ile servet yapanlar, Gülen Örgütü'nün finansörlüğünü de yapacaklar...

Uyan ey gözlerim

Kanuni'nin torunu 3'üncü Murat (1546-95) yıllar sonra Ali Ufki tarafından Muhayyerkürdi makamında bestelenen şiirinde, kendisini şöyle uyarır:

"Uyan ey gözlerim gafletten uyan/ Uyan ey uykusu çok gözlerim uyan/ Azrail'in kastı canadır inan/ Uyan ey gözlerim gafletten uyan/ Uyan ey uykusu çok gözlerim uyan"

Bir türlü uyanmayan kesimleri 3'üncü Murat'ın dizeleri ve Ali Ufki'nin nağmeleri uyandırabilir mi?

Aynı kişiler

"Açılım Süreci" sağlıklı biçimde ilerlerken Kandil'e tırmanıp "Öcalan sizi satıyor" diyerek teröristleri kışkırtan ve PKK'nın terör eylemlerine karşı devletin güvenlik güçleri harekete geçtiğinde de "Silahlar bırakılsın" diyenlerin aynı kişiler olması, bunlara kulak verenleri ne zaman uyandıracak?

Hâlâ göremiyorlar mı? Devletin "Terör örgütleri" listesindeki "PKK" da, "FETÖ" de sonuna kadar takip edilecekler. Tasfiye edilecekler...

Koç'lar, Sabancı'lar mı?

Bu topraklarda kazandıkları milyarlarca doların sahipleri olan yeni kuşak zenginler, Türkiye'de girişimciliğin ve özel sektörün kurucu babaları olan Koç'ların, Sabancı'ların, Eczacıbaşı'ların, devlete karşı terör örgütleri yanında yer aldıklarını hiç gördüler veya duydular mı?

Kendilerini "Aydın" olarak niteleyenler, daha eski kuşak aydınlardan darbe kışkırtıcılığı yapanların başına 12 Mart 1971 darbesinde neler geldiğini, idamları, işkenceleri hiç mi hatırlamıyorlar?

Uyanma zamanı

Şu anda devletin ve toplumun teröre ve kargaşaya karşı verdiği kararlı mücadele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi meselesi mi sanki? Erdoğan gitse yerine Gülen ya da Karayılan mı gelecek? Herkesin ille de Öcalan gibi İmralı'daki bir hücrede mi yurt ve dünya gerçeklerine uyanması gerekiyor?

Evet... Hep birlikte mırıldanalım mı?

"Uyan ey gözlerim gafletten uyan/ Uyan ey uykusu çok gözlerim uyan"