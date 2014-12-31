Türkmenistanlı hizmetçi vahşi cinayet kurbanı

Beykoz'da lüks villaların bulunduğu bir sitede ayrı evlerde çalışan ve 2 bin dolar borç yüzünden tartıştıkları ileri sürülen Türkmenistan uyruklu iki kadın hizmetçinin kavgası vahşi bir cinayetle sonlandı. Cinayette hayatını kaybeden temizlik görevlisinin Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas’ın hizmetçisi olduğu ileri sürüldü.

Cemil Barlas iddiaları yalanlarken, haberi veren Habertürk editoryal hata yaptığını belirten bir tweet attı ancak Doğan Haber Ajansı haberi doğrulayarak öldürülen hizmetçinin Cemil Barlas'ın hizmetçisi olduğunu belirten bir haber yayımladı.

Aktarılan bilgilere göre, kadın hizmetçilerden biri, diğerini bıçaklayarak öldürdükten sonra çalıştığı 3 katlı tripleks villanın banyosunda parçaladı. Ev sahipleri yukarda uyurken gerçekleşen parçalama işlemenin ardından ceset parçalarını önce poşete daha sonra bavula koyan şüpheli, bir taksiyle götürdüğü Zekeriyaköy ormanlık alana attı. Cinayet, kadın hizmetçinin cesedi yok etmesi için yardım istediği sevgilisinin polise başvurması sonucu ortaya çıktı.

Sevgilisi kayıp müracaatı yaptı

İstanbul’da polise başvuran Türkmenistan uyruklu Tirkis M. sevgilisi Maya Güzel Kerimova’nın kayıp olduğunu söyleyerek yardım istedi. Tirkis M. kayıp müracaatında “Onunla 4 yıldır birlikteydik. Çalıştığı yerde izinli olduğu günler Bayrampaşa’ya yanıma geliyordu. Kaybolduğu gün de beni aradı ve aynı sitede başka bir evde çalışan arkadaşı Sahyjemal A.’nın yanına uğrayacağını daha sonra geleceğini söyledi. Ancak bir daha kendisinden haber alamadım. Telefonu da kapandı” dedi.

Şüpheli kadın hizmetçi

Olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis, Sahjemal A.’nın çalıştığı eve gitti. Sahjemal A. arkadaşının olay gecesi evine geldiğini birlikte oturduklarını 2 bin dolar alacağını istediğini, aldıktan sonra da evden ayrıldığını söyledi. Polis evde yaptığı ilk incelemede güvenlik kameralarının bozuk olduğunu belirledi. Diğer evlerin güvenlik kameralarından kayıp olan Maya Güzel Kerimova’nın eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı belirlendi.

Şüphelinin sevgilisinin ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken Sarıyer’de bir karakola yapılan müracaat cinayeti ortaya çıkardı. Türkmenistan uyruklu bir kişi sevgilisi olan Şahjemal A.’nın kendisine bir cinayet işlediğini anlattığını söyledi. Bu kişi polisteki ifadesinde “Bana arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Cesedi yok etmem için yardım istedi. Ancak ona yardımcı olamayacağımı polise gitmesini söyledim” dedi.

Şüpheli: Önce o beni bıçaklamaya kalktı

Bu ifadenin ardından Sahjemal A. polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğüne getirilerek sorguya alınan kadın cinayeti tüm detayları ile anlattı. Sahjemal A. arkadaşının alacağını istemek için eve geldiğini mutfakta konuşurken aralarında kavga çıktığını anlatarak “Önce bana o saldırdı. Beni bıçaklamaya çalıştı. Bende elime bir bıçak aldım. Yere düştü her yer kan olmuştu” dedi.

‘Ev sahipleri yukarda uyurken ben cesedi parçaladım’

Arkadaşının öldüğünü anladığında paniğe kapıldığını anlatan Sahjemal A. “Ev sahibi olan İngiliz aile eve gelecekti. Bu nedenle cesedi hızla evin alt katında bulunan banyosuna taşıdım. Kanları temizledim. Akşam saatlerinde ev halkı geldi. Bir şeyden şüphelenmediler. Bir süre oturup daha sonra yatmak için yukarı çıktılar. Onlar uyuduktan sonra banyoya girip cesedi parçalamaya başladım” dedi.

‘Ceset parçalarını ormanlık alana attım’

"Cesedi sabaha kadar uğraşarak küçük parçalara ayırdığını" anlatan Sahjemal A. “Daha sonra parçaları önce poşetlere koydum. Poşetleri de iki ayrı bavula yerleştirdim. Sabah ev sahipleri evden ayrılınca bir taksi çağırarak Zekeriyaköy’e götürdüm. Taksi’den indikten sonra ceset parçaları bulunan poşetleri yol kenarına attım. Daha sonra başka bir taksiye binerek eve döndüm” dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Sahjemal A. işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Cemil Barlas iddiaları yalanlarken, Habertürk editoryal hata yaptığını belirten bir tweet attı. Ancak Doğan Haber Ajansı da haberi doğrulayarak öldürülen hizmetçinin Cemil Barlas'ın hizmetçisi olduğunu belirten bir haber yayınladı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberinde olayla ilgili şu detaylar yayınlandı:

Vahşi cinayete kurban giden Türkmen kadının Mmehmet Barlas'ın oğlunun villasında çalıştığı öğrenildi. Beykoz'da, Türkmen uyruklu 2 hizmetçi arasındaki borç kavgasında, arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Maya Güzel Kerimova'nın (34), gazeteci Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas'ın evinde hizmetçilik yaptığı öğrenildi.

Türkmenistan uyruklu Sahjemal A., (35) ile Maya Güzel Kerimova, 2 bin dolar borç yüzünden kavga etmiş, Sahjemal A., Kerimova'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra, çalıştığı İngiliz çiftin 3 katlı tripleks villasının banyosunda parçalamıştı. Cesedin parçalarını poşetlere koyan şüpheli, 2 ayrı bavula doldurduğu ceset parçalarını bir taksiyle götürdüğü Zekeriyaköy'deki ormanlık alana atmıştı. Cinayet, kadın hizmetçinin cesedi yok etmesi için yardım istediği sevgilisinin polise başvurması sonucu ortaya çıkmıştı.

Katil zanlısı Sahjemal A., Emniyet'teki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.