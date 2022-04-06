Barış Yarkadaş’tan Cem Küçük’e: AKP’nin yarattığı yoksulluk, bundan daha iyi anlatılamazdı sanırım

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün , Türkiye'de ekonomik kriz olmadığını yurttaşların 'sinemaya' gitmesi üzerinden savunmasını eleştirdi.

Bergen filmine 7 milyon kişinin gittiğini söyleyen Küçük, "İnsanlar ekmek bulamıyor, insanlar yiyemiyor içemiyor diye bir şey yok, Bergen filmini 7 milyon kişi izledi. Millet nasıl oluyor da sinemaya gidiyor?" demişti.

Yarkadaş, bugünkü yazısında, "Demek ki; AKP’yi savunan Cem Küçük bile Türkiye’de artık 40 TL’si olan ve sinema bileti alabilen kişileri ‘zengin’ olarak görüyor. Demek ki; yarattıkları yoksulluk o boyutlara vardı ki; sinemaya gidebilen kişiler bile ‘durumu iyi’ kategorisine giriyor. AKP’nin yarattığı yoksulluk, bundan daha iyi anlatılamazdı sanırım… Bu yoksulluğu ifşa etmek ve kayıtlara geçirmek de Cem Küçük’e nasip oldu” ifadelerini kullandı.