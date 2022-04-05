Cem Küçük: "İnsanlar ekmek bulamıyor" böyle bir şey yok, Bergen filmini 7 milyon kişi izledi

Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programında konuşan, Cem Küçük, "İnsanlar ekmek bulamıyor, insanlar yiyemiyor içemiyor diye bir şey yok, Bergen filmini 7 milyon kişi izledi. Millet nasıl oluyor da sinemaya gidiyor?" dedi.

Habertürk ekranlarında, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz ile ilgili dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Program konuklarından Cem Küçük'ün, ekonomik krizle ilgili yaptığı kıyaslama tepkiye yol açtı.

Türkiye'de hayat pahalılığının olduğunu itiraf eden Küçük, "İnsanlar ekmek bulamıyor, yiyemiyor diye bir şey yok. Sıkıntı var evet ama 7 milyon kişi Bergen filmine gitti. 1 bilet 40 Lira. Nasıl gittiler?" diye konuştu.