Barış Yarkadaş’tan Büyükada yorumu: İşte bu tablo, “Hukuk devletinin ruhuna El Fatiha” demektir!

İstanbul Büyükada'daki Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçesi Temsilciliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine gerginlik yaşandı. Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, mahkemenin tahliye kararı üzerine zabıtanın başlattığı tahliye işlemine engel olan polisi eleştirdiği bugünkü yazısında, “İşte bu tablo, ‘Hukuk devletinin ruhuna El Fatiha’ demektir!” dedi.

Yarkadaş, bugünkü köşesinde konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

Dün herhangi bir ‘’hukuk devleti’’nde yaşanması mümkün olmayan bir görüntüye daha şahit olduk! Yaşanan tablonun neresini anlatsan eksik kalıyor… AKP’nin yönettiği dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKP destekçisi TÜGVA’ya Büyükada İskelesi’nin üst katını on yıllığına veriyor. Yönetim değişip Ekrem İmamoğlu koltuğa oturunca, bu saçmalığa son verdirtmek için mahkemeye gidiliyor. Mahkeme, İBB’nin başvurusu üzerine, TÜGVA’nın iskelenin üstündeki ofisini derhal boşaltmasına hükmediyor.

Ancak ne ilginçtir ki; mahkeme kararını uygulamak için binaya giden İBB Zabıta Birimi’ne bağlı memurlar, TÜGVA çalışanlarının direnişiyle karşılaşıyor. Binayı tahliye etmek isteyen zabıtalara direnen TÜGVA’cılara ilk destek polisten geliyor. Polis, İBB memurlarını dışarı çıkarırken, binanın tahliye edilmesini de engelliyor. Oysa ki; polisin tam tersini yapması ve TÜGVA’cıları dışarı çıkarması gerekiyordu.

İşte bu tablo, “Hukuk devletinin ruhuna El Fatiha” demektir!

Şimdi yaşanan tabloyu gözünüzün önüne getirin ve şöyle bir düşünün: Hukuk devletinin artık kırıntısının bile kalmadığı bir ülkeye, yabancı sermaye neden gelsin ve neden yatırım yapsın?

AKP’nin bu hukuk dışı tutumları hem demokrasimizi katlediyor, hem de yerli ve yabancı sermayenin yatırım yapmasını engelliyor. Çünkü; sermaye ürkek ve korkaktır… Kendini güvencede hissetmediği hiçbir ülkede yatırım yapmaz. AKP’nin bu tutumu işsizliğin de yüksek enflasyonun da sebebidir. Hukuk yoksa işsizlik, açlık, yoksulluk ve enflasyon vardır. Yandaş yaratmak için hukuku ayaklar altına alan AKP tüm bunların sorumlusudur!

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