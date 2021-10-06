Büyükada'da TÜGVA ile tahliye gerilimi: Çevik Kuvvet tarafından binaya giriş çıkışlar yasaklandı

Büyükada'da bulunan Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde TÜGVA Adalar İlçesi Temsilciliği'nin İBB tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine polis ile zabıta ekipleri arasında gerginlik çıktı. TÜGVA yetkilileri kira sözleşmesinin İBB tarafından usulsüz olarak tek taraflı bozulduğunu iddia etti. İBB ise binanın tahliyesi için ellerinde mahkeme kararı olduğunu açıkladı. Çevik Kuvvet tarafından binaya giriş çıkışlar yasaklandı.

Binaya giriş çıkışlar yasaklandı





Çevik Kuvvet tarafından binaya giriş çıkışlar yasaklandı. Daha önce BELTUR'un işlettiği, Büyükada Şehir Hatları Vapur İskelesi üzerinde bulunan ve işletmesi 2018 yılında 10 yıllığına İBB tarafından TÜGVA'ya verilen kafeterya, İBB'nin açmış olduğu davayı kazanmasının ardından tahliye edilmek istendi. Polis ile İBB zabıta ekipleri ve bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

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İBB: Mahkeme kararı var



İBB tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Büyükada iskelesi tahliye süreci başladı. Büyükada İskelesinin üst katının tahliyesine ilişkin hiçbir hukuki engel kalmadı. Mahkeme kararının uygulanması için tahliye süreci başladı. İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 28 Mayıs 2021 tarihli, 2021-158 numaralı kararı ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Onuncu İdare Dava Dairesinin 2021-765 itiraz Numaralı, 06.07.2021 tarihli kararları ile Büyükada İskelesinin kesin olarak tahliyesine karar verildi. Hukuki sürecin İBB lehine tamamlanmasının ardından tahliye işlemine başlandı." denildi.

TÜGVA'dan yapılan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel hukuka tabi sözleşmemizi haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshettiğini beyan etmiş ve bu haksız feshin tarafımızca kabul edilmemesi akabinde kaymakamlıktan tahliyemizi talep etmiştir. Kira sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin açtığımız tespit davası sürecinin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle kaymakamlık ve valilik İBB'nin bu talebini reddetmiştir. İBB bu kararı tanımayarak, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaları götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır. Zabıta görevlileri sabah saatlerinden itibaren ilçe binamızın içinde, binadan çıkmamız halinde kalan eşyalarınızı da götürmek amacıyla takriben 30-40 kişilik bir ekiple, vardiyalı bir şekilde nöbet tutmaya (saat 23.00 itibarıyla) devam etmektedir. Konuya ilişkin hukuki süreç başlatılmış ve halen devam etmektedir. Biz Türkiye Gençlik Vakfı olarak hukukun üstünlüğüne inancımız gereği, şeffaflık prensibi içinde, yasa ve usule uygun şekilde ülkemizin gençleri için çalışmaya devam edeceğiz"

Kaftancıoğlu: TÜGVA’nın polisleri içeriye girmiş, kimden koruyorlar?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki 38 ilçe başkanı ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Büyükada'ya gelerek basın açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu açıklamasında şunları kaydeti:

"Biz bugün burada 38 ilçe başkanımız, kadın ve gençlik başkanımız, büyükşehir grup başkanvekilimiz ve il yöneticilerimizle birlikteyiz. Adalar ilçe başkanımız, ev sahibi ilçe başkanımız şu anda aramızda değil. Niye acaba? Adalar ilçe başkanımız, adalar halkının hakkını savunmak için burada mücadele ederken, devletin polisi böyle bir şey yapmaz, ama tahmin ediyorum TÜGVA’nın polisi tarafından darp edildiği için şu anda hastanede. İlk tedavi gördüğü yerden sevk edildi, şu anda araştırma hastanesinde takipte.

"İskelenin üst kısmı 2018 yılında TÜGVA’ya 10 yıllığına 2 bin 500 liraya kiralanmış"

İBB'yi kazandığımızda hatırlayacaksınız, Ekrem Başkan, 'Artık adama, kişiye, gruplara, cemaatlere, vakıflara hizmet işi bitti' demişti. O günden bugüne kadar tüm CHP’li belediyeler ve İBB, İstanbul’un kaynaklarını, mülklerini, kentin oluşturduğu rantı 3-5 kişiye değil 16 milyon İstanbulluya sunmak için çaba gösteriyor. Ada halkının ve İstanbulluların olan ada iskelesi, 2005 yılında bir protokol ile İBB’ye devredilmiş. Sonrasında bu iskelenin üst kısmı 2018 yılında TÜGVA’ya 10 yıllığına 2 bin 500 liraya kiralanmış. İstanbul’da barınma sorunu yaşayan binlerce öğrenci 5 bin liraya 6 bin liraya ev bulamazken burası 2 bin 500 liraya kiralanmış"

İBB Başkanımız buraları incelediğinde görmüş ki burayı kiralayan vakıf, burayı üçüncü kişilere devretmiş. Ada halkı faydalanamıyor, bu üçüncü kişiler, çıkmaya korktukları için kim olduklarını bilemiyoruz, burayı kullanmışlar. Ve İBB, protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. TÜGVA tahliye işleminin iptali için bir dava açmış. Bu davada 27 Ocak 2021 tarihinde TÜGVA yürütmeyi durdurma kararı almış ve bu işlemi durdurmuş. Ama İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 28 Mayıs 2021 tarihli kararıyla bu kararın reddine karar vermiş. Böylece bu tahliyenin önünde hukuki hiçbir engel de kalmamış"

CHP'li Eren Erdem ise şu paylaşımları yaptı:

"Büyükada hadisesinde yaşananlar, bu düzenin örneği… Emniyet, yasaları ve mahkeme kararlarını korumakla yükümlüyken; “emir aldık” diyerek, mahkeme kararına karşı direnenleri koruyor. Ve kararın infazını engelliyor. O emri kim verdi? İstanbul Emniyet Genel Müdürü mü?

"Büyükada'daki emniyet güçlerine; 'İBB zabıtasına mahkeme kararının infazını yaptırmayacaksınız' emrini kim verdi?"

Büyükada'daki emniyet güçlerine; 'İBB zabıtasına mahkeme kararının infazını yaptırmayacaksınız' emrini kim verdi? İstanbul polisinden sorumlu olan, il emniyet müdürü ve ilçenin kaymakamlığıdır. Polislere verilen talimat; yasadışıdır. Şu an orada, Emniyet eliyle suç işleniyor. Yarın, ilçe Kaymakamı dahil, mahkeme kararına ve kanunlara alenen muhalefet eden, açıkça İBB zabıtasını darp ederek, belindeki devlet malı olan silahı; yasadışı bir faaliyette kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım…"