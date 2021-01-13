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Politika

Barış Yarkadaş'tan "AKP seçim barajını yüzde 12'ye yükseltecek" iddiası

13 Ocak 2021 08:22

KRT ekranlarında yayınlanan "Şimdiki Zaman" adlı programda konuşan eski CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'nin seçim barajını yüzde 12'ye çıkarmak istediğini iddia etti.

"Şu an bunu tartışıyorlar, önümüzdeki günlerde Türkiye bunu konuşacak" diyen Yarkadaş, seçim barajının yüzde 12'ye yükseltilmesinin gündeme geldiğini ileri sürdü, "Seçim barajının yüzde 12'ye çıkarılmasının yanında bir de daraltılmış bölge senaryosu var. Daraltılmış bölgeyi getirip seçim barajını yüzde 1'e indirmeyi düşünüyorlar" dedi.

Yarkadaş, "Seçim barajı yüzde 1'e indirildiğinde Saadet Partisi'nin, DEVA'nın ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na ihtiyacı kalmıyor" diye konuştu.

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