Barış Yarkadaş: Şubat ayında gazetecilere ceza yağdı

T24 Haber Merkezi

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, şubat ayı için derlediği basın raporunda gazetecilere ve basın kuruluşlarına ceza yağdığını belirtti. Yarkadaş'ın raporunda devam eden gazeteci davaları ve erişim engelleri de yer aldı.

Kronolojik olarak derlenen rapor şöyle:

1 Şubat 2021: Mezopotamya Ajansı muhabiri İdris Sayılğan’a, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle açılan davada 4 yıl hapis cezası verildi.

2 Şubat 2021: “Bayburt’ta tutukluların yemeklerine böcek konuluyor” başlıklı haber gerekçesiyle hakkında dava açılan Mezopotamya Ajansı Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ferhat Çelik, ilk duruşmada beraat etti.

3 Şubat 2021: Gazeteci Alican Uludağ’a, geçtiğimiz yıl Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmesini eleştirdiği gerekçesiyle “terörle mücadelede görev alanları hedef gösterme” suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

3 Şubat 2021: Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Cemil Uğur’un, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Evrensel Gazetesi’ne gönderdiği mektuba cezaevi idaresi tarafından el konuldu.

3 Şubat 2021: Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Gazete Alınteri’nin web sitesi erişime engellendi.

4 Şubat 2021: Gazete Alınteri muhabiri Zarife Çamalan ve Özgür Gelecek muhabiri Taylan Öztaş, Kadıköy’de “Birleşik Mücadele Güçleri” tarafından yapılmak istenen basın açıklamasını takip ederken gözaltına alındı.

5 Şubat 2021: KRT TV’de yayımlanan ‘Kent ve Yaşam’ın sunucusu Osman Güdü saldırıya uğradı.

5 Şubat 2021: OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 TV Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in haber kaynağı asker Erdal Baran ile yaptığı telefon görüşmeleri nedeniyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

8 Şubat 2021: Evrensel gazetesi yazarı Ayşen Şahin, gözaltına alındı.

8 Şubat 2021: Korkusuz Gazetesi Yazarı, Gazeteci Ahmet Takan gözaltına alındı.

9 Şubat 2021: Boğaziçi direnişini takip ederken gözaltına alınan foto muhabiri Ozan Acıdere hakkında ev hapsi kararı verildi.

9 Şubat 2021: BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer, yeniden yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

9 Şubat 2021: Odatv editörü Caner Taşpınar, “Damat: Fethullahçıların AKP'li Kayınpederleri” adlı kitabı nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında hâkim karşısına çıktı.

9 Şubat 2021: Mezopotamya Ajansı muhabiri Dindar Karataş, hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

10 Şubat 2021: RTÜK, Halk TV ve Habertürk’e idari para cezası verdi.

10 Şubat 2021: Kars’ta 1 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve dört gün sonra serbest bırakılan Demokrat Haber editörü Selda Manduz hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması tarihinde görüldü.

10 Şubat 2021: "Sakarya'da ırkçı saldırı" başlıklı haber nedeniyle Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı'ya "Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme" suçlamasıyla dava açıldı.

11 Şubat 2021: Jinnews muhabiri Melike Aydın "terör örgütü adına faaliyette bulunma" iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

11 Şubat 2021: Van’da 2017 yılında belediye binası önüne yerleştirilen bariyerlerin fotoğrafını çektiği için gözaltına alınarak tutuklanan ve sekiz ay cezaevinde kalan gazeteci Arif Aslan’ın yargılandığı davanın görülmesine tarihinde devam edildi.

11 Şubat 2021: HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın, Haziran 2018 tarihli bir köşe yazısında İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Hakkı Yalçınkaya'ya “hakaret” ettiği suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

15 Şubat 20201: Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve çalışanlarının yargılandığı “Özgür Gündem Ana Davası”da mahkeme, İHD Eşbaşkanı Eren Keskin ile gazeteciler İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Zana Kaya’ya toplamda 21 yıl hapis ceza verdi.

16 Şubat 2021: KHK ile kapatılan Gün TV'nin 2016'da DTK olağanüstü kongresini canlı yayınlanması nedeniyle kanalın eski sorumlu müdürü Barış Barıştıran'ın “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davaya Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

16 Şubat 2021: KHK ile kapatılan DİHA’nın eski çalışanı tutuklu gazeteci Fatih Gönül, ilk duruşmasında tahliye edildi.

16 Şubat 2021: Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve Evrensel gazetesi yazarı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Gezi eylemleri sırasında bir Twitter paylaşımında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a “hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Fincancı ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşma sonunda hükmünü açıklayan mahkeme, Fincancı’ya “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla 7 bin 80 TL para cezası verdi.

16 Şubat 2021: Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2016 yılında kapatılan Kürtçe gazete Azadiya Welat’ın eski sorumlu yazı işleri müdürü İsmail Çoban’ın, gazetenin çeşitli sayılarında “basın yolu ile örgüt propagandası yapıldığı” suçlamasıyla yeniden yargılandığı davaya devam edildi.

23 Şubat 2021: Mezopotamya Ajansı’na mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

23 Şubat 2021: Mezopotamya Ajansı muhabiri Ruken Demir’in haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmeleri gerekçe gösterilerek “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davanın 6. duruşması İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada Ruken Demir ve avukatı Zafer İncin hazır bulundu.

23 Şubat 2021: Gazeteci Abdurrahman Gök'ün 20 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

24 Şubat 2021: Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nde 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan “Saray çıldırdı” başlıklı haber nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla gazetenin Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan ile yazar Hasan Başak ve Kemal Aykut hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

24 Şubat 2021: Gazeteci Hakkı Boltan hakkında, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasına yapılan baskında el konulan delege listesinde “ÖGC Basın Hakkı Boltan” şeklinde isminin geçtiği gerekçesiyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı.