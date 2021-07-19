Barış Yarkadaş: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı özel uçakta KKTC'ye gidiyor

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte KKTC'ye gideceğini belirtti.

Yarkadaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAADET Partisi'nin ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk'ü KKTC'deki kutlama programlarına davet etti. Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı özel uçakta KKTC'ye gidiyor. Fotoğrafta, Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen Asiltürk'ü görüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Saadet Partisi'nde bir süredir işaretleri görülen 'Cumhur İttifakı-Millet İttifakı' ayrışması, gelenekçi kanadın manifesto niteliğindeki açıklamasıyla partiyi bölünmenin eşiğine getirdi. Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkan Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu ve yönetimini devirmek üzere, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklamayla harekete geçmişti. Asiltürk, halen CHP ve İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı cephesinde bulunan SP'yi AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın yanında konumlandırma hedefine ilişkin mesajlar vermişti.