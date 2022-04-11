Barış Yarkadaş: Mansur Yavaş bu durumdan hiç memnun değil

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tarafından Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi açıklanan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın söz konusu durumdan memnun olmadığını yazdı.

“İsmi adaylar arasında geçen Mansur Yavaş kendisini Ümit Özdağ’ın gündeme getirmesinden hiç mutlu olmamış” diyen Yarkadaş, Yavaş’ın yakın çevresinin, “Mansur Bey’in adaylığı, Ümit Özdağ gibi marjinal bir siyasetçi tarafından değil, altılı masanın genel başkanları tarafından gündeme getirilmeliydi. Ümit Özdağ, Mansur Bey’in ismini öne atarak başkana zarar verdi. Toplumsal mutabakatla öne çıkabilecek olan Mansur Bey, marjinal bir çerçeveye hapsedildi” değerlendirmesini yaptığını aktardı.

Yarkadaş, “Mansur Yavaş da bu yorumlara katılıyormuş” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Ümit Özdağ: Zafer Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş’tır