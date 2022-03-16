Barış Yarkadaş: KRT TV’de Şimdiki Zaman, kanal yönetiminin aldığı bir karar sonrası yayından kaldırıldı

Salı geceleri KRT TV'de yayınlanan ve Gürkan Hacır'ın sunduğu, Şimdiki Zaman adlı yayının, gerekçe gösterilmeden yayından kaldırıldığı duyuruldu. Gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından programın yayından kaldırıldığını paylaşırken, "Bizim mesleğin kaderi bu… Artık salı geceleri KRT’de olmayacağız". ifadelerini kullandı.

Salı geceleri KRT TV'de ekranlara gelen Şimdiki Zaman'da Cumhuriyet Yazarı Barış Doster, Dünya Yazarı Zeynep Gürcanlı ve Korkusuz Yazarı - CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş yer alıyordu.

Gürkan Hacır: Şimdiki Zaman yolculuğuna başka mecralarda devam edecek

Gazeteci Gürkan Hacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yaklaşık 1.5 yıldır program yaptığımız @krtkulturtv salı geceleri ekrana gelen Şimdiki Zaman’ı yayından kaldırdı. Krt yönetimi ve emekçilerine bugüne kadar verdikleri destek ve gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim. Şimdiki Zaman yolculuğuna başka mecralarda devam edecek."

Barış Yarkadaş: KRT TV yönetimi programı yayından kaldırırken herhangi bir gerekçe göstermedi

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da şu paylaşımı yaptı:

"Sevgili dostlar; KRT TV’de benim de daimi konuk olarak katıldığım Şimdiki Zaman, kanal yönetiminin aldığı bir karar sonrası yayından kaldırıldı. Bizim mesleğin kaderi bu… Artık salı geceleri KRT’de olmayacağız. KRT emekçilerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum.

Yoğun sorular üzerine toplu cevap: KRT TV yönetimi programı yayından kaldırırken herhangi bir gerekçe göstermedi. O yüzden bir gerekçe yazamıyorum. İlginiz ve desteğiniz için teşekkürler."