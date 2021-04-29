Barış Yarkadaş, içki yasağına ilişkin belge paylaştı; “Artık kanun devleti bile değiliz!”

DAMGA Gazetesi Yazarı, gazeteci Barış Yarkadaş, Koronavirüs’le mücadele kapsamında alınan, Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma süresince içki satışının yasaklanmasını eleştirdiği yazısında, yasağa ilişkin bir resmî belge paylaştı. Yarkadaş, “Temel hak ve özgürlükleri ancak kurum içinde yayımlanacak ve uygulanacak bir yöntem olan ‘genelge’ ile ortadan kaldırmak, kanun devletine de ‘elveda’ demektir” görüşünü dile getirdiği yazısında, “Türkiye’nin artık bırakın hukuku ‘kanun devleti’ bile olmadığını gösteriyor” dedi.

“AKP’nin tek umudu, dini duyguları daha fazla istismar ederek, tabanı bir arada tutabilmektir. Bu yüzden, anayasaya tamamen aykırı olan kararlar alıyor ve uyguluyorlar. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz ki; içki satışını keyfi olarak yasaklamaktır. AKP’nin 17 günlük ‘yarı kapanma takvimi’ süresince içki satışını ‘genelge’ ile yasaklaması, Türkiye’nin artık bırakın hukuku ‘kanun devleti’ bile olmadığını gösteriyor. Avukat Yiğit Acar, buna ilişkin çok kapsamlı bir analiz yaparak, keyfiliği gözler önüne serdi” diye yazan Yarkadaş devamında şunları kaydetti:

“AKP’nin Koronavirüse karşı verilen mücadeleyi bahane ederek TEKEL bayilerinin içki satışını yasaklaması, anayasanın yaşam ve beslenme hakkının ihlal edilmesidir. Temel hak ve özgürlükleri ancak kurum içinde yayımlanacak ve uygulanacak bir yöntem olan ‘genelge’ ile ortadan kaldırmak, kanun devletine de ‘elveda’ demektir. AKP işte bu baskıcı ve zorba anlayışı yüzünden tarihe karışacak, halkımız AKP’nin yarattığı açlık ve yoksulluktan dolayı 1 TL’lik ucuz ekmek kuyruklarında beklemekten kurtulacaktır.

‘Sıcak ekmek’ yemek herkesin hakkıdır ve öyle de olacaktır. Umudunuzu koruyun ve diri tutun… Türkiye AKP karanlığından ilk seçimde kurtulacaktır.”

Yarkadaş’ın yazısında paylaştığı belge şöyle:

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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Hiçbir meslektaşım bu tebliği imzalamasın

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Kurucusu Özgür Aybaş, gazeteci Yarkadaş’ın yazısında yer verdiği söz konusu belgeyi kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak, “İçki satışının yasağı tekel bayilerine tebliğ edilmeye başladı hiçbir meslektaşım bu tebliği imzalamasın imzadan imtina etme hakkınız anayasal haktır. Belge var mı diyenlere işte belge ektedir” diye yazdı.

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