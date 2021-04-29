Tekelciler alkol yasağına tepkili: Dertleri bizi kapatmak; en tedirgin olduğumuz şey bundan sonrası, devamı gelirse ne olacak?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs’le mücadele kapsamında duyurduğu ve Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak olan, 17 günlük tam kapanma yasağı boyunca alkollü içki satışının da yasaklanmasına tekelciler tepkili. Söz konusu kararın Koronavirüs salgını ile nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamadığını belirterek “Dertleri bizi kapatmak” diyen tekel esnafı, “Aslında bizim en tedirgin olduğumuz şey bundan sonrası. Tamam şu an karantina günlerinde yasakladı. Ama bundan sonra da devamı gelirse ne olacak?” diyor

Cumhuriyet’ten Tuğba Özer’in haberine göre, bir işletmeci İbrahim Taş, alkol yasağının mantığını anlayamadıklarını ifade ederek “Koronavirüs ile nasıl bir bağlantı kurup yasak getirdiler, bu bizim için bir soru işareti. Bizim gibi işletmelerin para kazandığı tek şey alkol. Bu olmadığında dükkân nasıl dönecek? Aslında bizim en tedirgin olduğumuz şey bundan sonrası. Tamam şu an karantina günlerinde yasakladı. Ama bundan sonra da devamı gelirse ne olacak?” dedi.

“Gayri Müslimler var”

30 yıldır Tekel işleten 61 yaşındaki Şakir Kudan da çok sayıda müşterisinin yasak kararını duyunca stok yapmak için alışveriş yaptığını söyledi. Kudan, “Müşteri bu durumdan hiç memnun değil. Kurtuluş çokkültürlü bir yerdir. Bizim gayri müslim müşterilerimiz de var. Onlar biz niye etkileniyoruz bu süreçten diye soruyorlar. Alkolü yasaklayarak ‘kimse içmesin’ diyor. Bu kadar basit. Ama vergisinin yüzde 74’ini alıyor. Aldığı verginin imamından tutun da herkese harcıyor. Bu vergi helal ama alkol haram. 17 gün kapalısın diyor, tamam kapatalım. Ama kiramı vergimi alırım diyor. Bu sektörde ekmek yiyen çok sayıda insan var. Şu an sevkıyatlar dahi durduruldu" diye konuştu.

“50 yıldır görmedim”

80 yaşındaki 50 yıllık Tekel işletmecisi Ahmet Köroğlu da dükkânını kapatmak zorunda kalacak. 50 yıl boyunca hiç böyle bir yasak kararı ile karşılaşmadığını söyleyen Köroğlu, “Benim ufacık bir dükkânım var. Bozulacak çok fazla malım yok bozulacak olan çok var. 17 gün boyunca ben ne yapacağım? Ya sokaklarda göbek atacağım ya da delireceğim. Kapatmak zorundayım. Müşteri gelip benden içki isterse ne diyeceğim? Veremeyince de bu kez bana şiddet uygulayacak. Camiler de açık olacakmış, orada virüs yok anlaşılan" ifadelerini kullandı.