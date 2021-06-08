Barış Yarkadaş: Erdoğan, Soylu'nun televizyona çıkmasını yasakladı

Korkusuz gazetesi yazarı gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de katıldığı "Şimdiki Zaman" programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker ile ilgili çeşitli emirler verdiğini iddia etti. Yarkadaş, Erdoğan'ın toplantıda, Sedat Peker'e hiçbir şekilde cevap verilmemesi emrini verdiğini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da televizyon yasağı koyduğunu iddia etti.

Duvar'da yer alan habere göre, Barış Yarkadaş programda şunları söyledi:

"Şunu söyleyeyim dün AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP MYK toplantısında Sedat Peker'e hiçbir şekilde cevap verilmemesi talimatını verdi. "Hiç kimse Sedat Peker'e cevap vermesin" dedi. Süleyman Soylu'nun da bundan sonra bu konuyla ilgili televizyona çıkıp konuşmasını yasakladı. Toplantının ardından da bugün AKP'nin emniyet kökenli milletvekilleri AKP'nin bir grup üst düzey yöneticisini ziyaret ederek Süleyman Soylu etrafında gelişen olaylardan dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler."

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