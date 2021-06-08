Cem Küçük, "Elinden geleni ardına koyma" dediği tweetini Sedat Peker retweetledikten sonra sonra sildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, pazar günü yayınlayacağı videoya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı eski bakan Berat Albayrak’ın, AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ün ve Yıldırım Demirören'in konu olacağını duyurdu. Küçük, Peker'in paylaşımından sonra "Elinden geleni ardına koyma" diye tweet atarken, Peker'in retweet yapmasının ardından paylaşımı sildi.

Sedat Peker, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cem Küçük ile ilgili açıklamalar yapabileceğini söyledi. Peker paylaşımında pazar günü yayınlayacağı videoyu işaret ederek, "Pambıkören (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören) seni unuttum zannetme. Pazar günü seni Oyak dosyasıyla oyacağım. İşin koordinatörü Berat Albayrak’ı da misafir olarak alacağım. Berat Albayrak da pazar günü misafirimiz olacak. ALLAH’a yemin olsun sizi mahvedeceğim. Ben ajanım he? Cem Küçük, çakma MİT’çi, pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz çok. Hem de çok" yazdı.

Küçük, Peker’e anında yanıt vererek “Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerde olacak göreceğiz” diye yazdı.

Küçük, paylaşımı Peker RT ettikten sonra sildi.