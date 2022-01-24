Barış Yarkadaş: Canım Atatürk Havalimanı’nı kapatıp halkı İstanbul Havalimanı’na mahkum ettiler; bu görüntüyü uçakta mahsur kalan arkadaşım yolladı

"Canım Atatürk Havalimanı’nı kapatıp halkı İstanbul Havalimanı’na mahkum ettiler. Bu görüntüyü saat 11.45’ten beri TK 1985 sefer sayılı uçakta mahsur kalan ve İngiltere’ye uçmaya çalışan bir arkadaşım yolladı. Saatlerdir uçaktalar! Son durum bu… Memnun musunuz eserinizden? #THY

"Dağın başına havalimanı yaparsan böyle olur"