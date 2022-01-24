Barış Yarkadaş: Canım Atatürk Havalimanı’nı kapatıp halkı İstanbul Havalimanı’na mahkum ettiler; bu görüntüyü uçakta mahsur kalan arkadaşım yolladı

Gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan vatandaşların olduğuna dikkat çekerek, İngiltere'ye uçmaya çalışan arkadaşının çektiği videoyu paylaştı. Yarkadaş, "Canım Atatürk Havalimanı’nı kapatıp halkı İstanbul Havalimanı’na mahkum ettiler." diyerek havalimanının konumu ve şartları konusunda iktidara tepki gösterdi.
Yarkadaş, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"Canım Atatürk Havalimanı’nı kapatıp halkı İstanbul Havalimanı’na mahkum ettiler. Bu görüntüyü saat 11.45’ten beri TK 1985 sefer sayılı uçakta mahsur kalan ve İngiltere’ye uçmaya çalışan bir arkadaşım yolladı. Saatlerdir uçaktalar! Son durum bu… Memnun musunuz eserinizden? #THY
"Dağın başına havalimanı yaparsan böyle olur"
Az önce bir hostes arkadaşımdan gelen notu paylaşıyorum: “Dağın başına havalimanı yaparsan böyle olur. Saatlerdir mahsuruz. Paramızla yiyecek bile alamıyoruz. Şu an yiyebileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Lütfen sesimizi duyurun.” (İstanbul Havalimanı - 21.18)"
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