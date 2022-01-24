İstanbul kar yağışının etkisi altında: İşte kent genelinde alınan kararlar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı. Yerlikaya, “Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur” dedi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle metro ve marmaray seferlerinin gece saat 02.00'ye kadar devam etmesine karar verildi. Öte yandan salı günü (yarın) sağlık, güvenlik ve ulaşım hizmeti dışındaki kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur" dedi.

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02.50 İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar 13.00'e kadar iptal

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, ​​​​​​​Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13:00'a kadar uzatılmıştır" denildi.

00.36 Marmaray sabaha kadar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir" dedi.

22.51 İstanbul Valiliği: Kötü hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışındaki memur, işçi ve diğer personel salı günü izinli sayılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır"

22.50 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarında son durum

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle seferlerin yüzde 15 azaltıldığı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar devam ediyor. Sabiha Gökçen'de yurt içi ve yurt dışı uçuşlar seyrekleştirilerek sürüyor.

Yapılan yüzde 15'lik uçuş azaltılması nedeniyle seferleri iptal edilen yolcular, bilet değişikliği nedeniyle havayolu şirketlerinin önünde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. İşlemleri tamamlanan yolcular, havalimanından otobüslerle kalacakları otellere gönderiliyor.

22.29 Marmaray seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00’ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00’ ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

22.19 Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşım açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın, TIR'lar hariç trafiğe açıldığını duyurdu. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik normal seyretti.

21.00 - Metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle metro seferlerinin gece saat 02.00'ye kadar devam etmesine karar verildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır.M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir" denildi.

20.37 - TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı



İstanbul ve Kocaeli’de yer yer etkili olan şiddetli kar yağışı sebebiyle Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. TEM Otoyolu’nda bulunan araçlar D-100 Karayolu’na yönlendiriliyor.

20.27 - İGA: Tüm uçuşlar durduruldu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, tüm uçuşların 04.00'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

18.48 KGM: Anadolu’dan İstanbul’a gelişlerde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar, bazı yerlerde bekletilecek

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçların Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletileceğini açıkladı.

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecektir. Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerekmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

17.38 - Otogarlardan çıkışlar 08.00'e kadar durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur” dedi.

17.26 - İstanbul Havalimanı'na giden yollar ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na giden yollar ulaşıma kapandı.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı uçuşlara kapatılırken, havalimanı yolunda da kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını iterek kar birikintisinden çıkarmaya çalıştı. Bazı sürücüler ise kar yağışı ve tipiden kaçarak havalimanı otoparkına sığındı.

17.05 Haramidere-Beylikdüzü yolu kapandı

E-5 karayolu Haramidere-Beylikdüzü arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Yolda kalan araçlar drone ile havadan görüntülendi.

16.55 - AVM'ler erken kapanacak

Vali Yerlikaya AVM'lerin de erken kapanacağı bilgisini paylaştı.

"Kıymetli İstanbullular,

İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle #AVM’ler bu akşam itibarıyla;

19.30’da KAPATILACAKTIR

Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim."

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