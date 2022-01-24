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İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na giden yollar ise ulaşıma kapanmıştı

24 Ocak 2022 18:12

 İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar nedeniyle çöktü.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü oluştuğunu belirtti.

Üstün, "Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

 

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