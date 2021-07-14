Barış Yarkadaş: Anlaşılan, AKP iktidarı da onun atadığı bürokratlar da Tosuncuk’u ‘’on numara” iş adamı olarak görüyordu

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, dün Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığı Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın 2017’de Uruguay’da yerleşmesi için aracılık eden Osman Naim Kaya’nın açıklamalarındaki bir detaya dikkati çekti.

Naim Kaya, Tosuncuk'un, FETÖ'cü olmasından kuşkulanıp Arjantin'deki Türk Büyükelçiliği'ne sorduğunu ve bir görevlinin “On numara iş adamı” deyince rahat bir soluk aldığını söylemişti. Yarkadaş, mektupta yer alan ifadelerden en önemlisinin bu olduğunu belirterek, “Kaya’nın ismini vermediği bu görevli, Tosuncuk’un hangi ticari faaliyetini gördü ya da tanık oldu da bu tanımı kullanabildi? Bir büyükelçilik görevlisi, tamamı ‘hayali’ olan ve sözde ticari faaliyetler içinde bulunan biri için nasıl olur da ‘’on numara’’ tabirini kullanabilir?” sorularını yöneltti.

Yarkadaş devamında şu görüşlerini ifade etti:

“Belli ki; Tosuncuk’un 511 milyon TL’yi bu denli rahat toplayıp yurt dışına götürebilmesinin arkasında da işte bu bakış açısı var. Anlaşılan, AKP iktidarı da onun atadığı bürokratlar da Tosuncuk’u ‘’on numara” iş adamı olarak görüyordu. Bunu bilen ve iktidar tarafından koruma çemberi içine alındığı anlaşılan Mehmet Aydın da henüz 25 yaşındayken 511 milyon TL’yi bir çırpıda toplayabiliyordu.

Ne diyelim! Hakikaten ‘10 numara’ bir iş yapmışlar!”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Mehmet Aydın'ın Uruguay’da yerleşmesi için aracılık eden Osman Naim Kaya: Bunlar yüzünden hayatım alt üst oldu