Mehmet Aydın'ın Uruguay’da yerleşmesi için aracılık eden Osman Naim Kaya: Bunlar yüzünden hayatım alt üst oldu

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın 2017’de Uruguay’da yerleşmesi için aracılık eden Osman Naim Kaya’nın kendisine “Zannediyorum ki artık konuşmamızın vakti geldi. Bilmem, siz ne düşünürsünüz?” diyerek mail attığını söyledi.

Mehmet Aydın’ın Mayıs 2017’de gittiği Uruguay’daki günlerini, “Böyle bir şey görmedim. Bir kadın 30 bilezikle Türkiye'de sokağa çıksa sıkıntı yok ama burada kolunu keserler. Mehmet, bir tomar para çıkardı. Dedim ki, burası Uruguay. Biri görür, seni de keserler, bizi de. Gittik BMW'ye. Şöyle kafasını kaldırdı. Hayatım boyunca unutamam; ‘Şunu istiyorum' dedi. Fiyatını sormadı. Arabayı aldı, 154 bin dolara” diyerek anlatan Naim Kaya, Tosuncuk'un, FETÖ'cü olmasından kuşkulanıp Arjantin'deki Türk Büyükelçiliği'ne sorduğunu ve bir görevlinin “On numara iş adamı” deyince rahat bir soluk aldığını söyledi.

“Bana ‘Seninle çalışmak istiyoruz. Çiftlik alacağız, hayvan üretip canlı olarak Türkiye'ye götüreceğiz. Çiftlik bul' dedi. Elli çiftlik buldum. Hiçbirini almadı” diyen Kaya, Haziran 2017'de Mehmet Kaya’nın eşi Sıla ve eltisi Hava Aydın'ın Türkiye'ye dönmesi için tuttuğu özel uçak yolculuğunu da şöyle anlattı:

“Sıla ‘Sigara içeceğim, onun için özel uçak tuttuk' dedi. Dedim ki; ‘Mehmet bir insanın dökülecek parası olsa sigara için bu iş yapılmaz. Yaptığın harcamayı Escobar'ın çocuğu yapmaz. Varsa bir çapanoğlu, ona göre hareket edeyim, başımı yakmayın.' ‘Yeni evliyiz, sözüm var' dedi. Yedim. Sempatik, üçkağıtçı.”

Saymaz2ın aktardığına göre; Tosuncuk, ifadesinde, Kaya ile Papipark S.A. adlı inşaat malzemesi satan şirketi kurduğunu, Paraguay'da Bitcoin madenciliği işine girmek için Kaya'ya 3 milyon dolar verdiğini iddia ediyor. Kaya'nın bulduğu bir Uruguay vatandaşı ile Paraguay'da 800-900 cihazlık Bitcoin tesisi kurduklarını savunuyor. Kaya'nın malvarlığına çöktüğünü söylüyor.

Kaya iddiaları reddederken; Tosuncuk ile Aralık 2017'den sonra görüşmediğini belirtti. Ancak Tosuncuk'un Çiftlik Bank'la edindiği serveti Uruguay'da işlettiği için, yani kara para aklanmasına yardımcı olmak suçundan 22 Mart 2018'de dört ay tutuklu kaldığını, 4 yıl 6 ay ceza aldığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

“Bitcoin makinalarını hayatımda görmedim. Tosuncuk'un, ismini hatırlamadığı Uruguaylı kim? Üç milyon dolar veriyorsun, ismini not etmiyorsun. Mantığın alıyor mu? ‘Şirketin arazilerine el konuldu' diyor. Papibark'ın arazisi yok. Tutuklanınca Interpol dükkanımı talan etti, kara paradan elde edildi diye. Diyelim ki bana para verdi. Neyle verdi? Banka hesabım yok ki? Çiftlik Bank'ta tek eziyet çeken benim. Yirmi yıldır çalışıp biriktirdiklerimi batırdım. Uruguay'a gazbetonu ben soktum. Bunlar yüzünden hayatım alt üst oldu.”

Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın'ın Uruguay'da evli olduğunu ve küçük şehirde yakalandığını da söyleyen kaya, sahte kimlikle ele geçtiği için yedi ay tutuklu kalabileceğini belirtti. Kaya, “Uruguay devleti dese ki, feragat ediyorum, Türkiye'ye gönderilir” dedi.

Kaya ayrıca, cezası bitince Türkiye’ye döneceğini kaydetti.

İsmail Saymaz: Doğrusu… Kaya'nın savunması bana inandırıcı gelmiyor

Saymaz, Kaya’nın görüşlerini aktardığı yazısında, “Doğrusu… Kaya'nın savunması bana inandırıcı gelmiyor. Nasıl ki Sezgin Baran Korkmaz, Kingston kardeşlerin ABD'yi dolandırarak kazandığı kara parayı Türkiye'de şirketler ve taşınmazlar satın alarak işlettiyse, Osman Naim Kaya'nın da Tosuncuk'un Türkiye'de Çiftlik Bank'la topladığı haksız kazancı Uruguay'a ve Arjantin'e taşınmasında köprü işleri gördügünü düşünüyorum. Son söz, yargının” görüşünü dile getirdi.

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