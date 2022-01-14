Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, “AKP – MHP iktidarı, Türkiye’yi adeta ‘’kelepir bir mal’a çevirdi” dedi. Katar Dışışleri Bakanı Al Sami’nin “Türkiye’deki ekonominin gidişatı nedeniyle ortaya çıkan fırsatları değerlendireceğiz” ifadesi ile Abu Dabi Kalkınma Holding’in Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi’nin Türkiye’yi kast ederek, “Yatırım için harika bir zaman ve harika bir fırsat… Zayıf TL bizim için büyük bir fırsat” ifadesini hatırlatan Yarkadaş, “Önce Katar, ardından ise Abu Dabi’li yetkililerin ‘harika ve büyük fırsat’ diye nitelediği durum, Türkiye için felakettir!” görüşünü aktardı.

Yarkadaş şunları kaydetti:

“AKP ve MHP, iktidarda kalabilmek adına, Türkiye’nin ne kadar birikimi varsa hepsini yağmalatmaya kararlı… AKP geride kalan 20 yılık iktidarında cumhuriyetin neredeyse tüm birikimlerini özelleştirme adı altında sattı. Bunlardan 65 milyar dolar gelir elde edildi. Ancak bu para kamu yararı yerine, yandaşları zengin etmek ve siyasetin finansmanını sağlamak için kullanıldı.

Şimdi ise ‘dipte köşede kalan’ ne varsa onları da satmak ve seçime kadar bu parayla durumu idare etmek istiyorlar.

Üretmeyen – üretemeyen bir ülke haline dönüştürülen Türkiye, dünyada artık ‘kelepir’ haline gelen kamu varlıkları ve özel şirketleriyle anılıyor. Türk şirketleri, doların aşırı değer kazanması yüzünden her geçen gün ucuzluyor. Bunun sorumlusu AKP ve ona sınırsız destek veren MHP’dir…

AKP 20 yıllık iktidarının sonunda, Türkiye’yi gözü dönmüş yabancı ülkelerin ‘kelepir’i haline getirmiş, Türkiye ucuza mal almak isteyenler için ‘harika fırsatlar’ın merkezi olmuştur.”

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