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Ekonomi

BAE Yatırım Fonu Başkanı Suwaidi: Türkiye'de alım yapmak için harika bir zaman

Suwaidi Financial Times'a TL'deki değer kaybı sebebiyle Türkiye'de yatırım yamak için 'harika' bir zaman olduğunu ifade ederken, Türkiye Varlık Fonu'yla bir kaç yatırım için görüşmelerin başladığını aktardı

12 Ocak 2022 14:04

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Yatırım Fonu Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi, Financial Times'a verdiği demeçte Türk Lirası'ndaki zayıflık sebebiyle uzun vadede düşünüldüğünde Türkiye'de alım yapmak için harika bir zaman olduğunu ifade etti.

Suwaidi ayrıca Türkiye'de gıda, finans ve lojistik alanlarla ilgilendiklerini belirterek, Türkiye Varlık Fonu'yla -Fon'un kendi portföyünde bulunan bazı şirketler dahil- 'birkaç fırsat' üzerindeki görüşmelerin çoktan başladığını da ekledi. 

Financial Times'ın haberinde Türkiye'nin TL'deki değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle bir ekonomik kriz yaşadığına dikkat çekilirken, Suwaidi'nin "Türkiye'nin buna rağmen çekici bir yatırım olasılığı sunduğunu"' söylediği ifade edildi.

10 milyar dolarlık fon ayrılmıştı

Muhammed Hasan el Suwaidi, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la birlikte 24 Kasım 2021'de Ankara'yı ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmıştı. Yapılan görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmayla BAE Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık fon ayırmıştı.

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