Barış Terkoğlu, MEB'deki görevlendirmeleri yazdı: Milli Eğitim Bakanlığı gitmiş yerine 'Mahmut Özer Bakanlığı' gelmiş!

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kendi çevresini Bakanlıkta üst düzey görevlendirmelere getirdiğini söylerken, "Bakanlık, 'taşıyıcı kadroluk' olmuş! Milli Eğitim Bakanlığı gitmiş yerine 'Mahmut Özer Bakanlığı' gelmiş" dedi.

Terkoğlu, MEB'deki pek çok kişinin Bakan Özer'in Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde rektör olduğu dönemki çevresine verildiğini belirterek, "Dalga geçer gibi, 'sen gel-sen gelme' diyen 'ölçme, değerlendirme ve sınav işleri' sürekli onlara verilmiş" ifadesini kullandı.

Terkoğlu yazısında Milli Eğitim’de ölçme işlerine müdür olarak atanan Murat İlikhan’ın aslında doktor olduğunui aile hekimliği yaparken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nde, başkan yardımcısı olarak atandığını belirtti. Terkoğlu, Bakan Özer ile İlikhan'ın yollarının Zonguldak'taki görev yıllarında kesiştiğini söylerken "Özer Zonguldak’tan Ankara’ya gelirken yanında Doktor İlikhan’ı da getirdi, onu da ÖSYM’de yardımcısı yaptı" dedi.

Terkoğlu, Özer'in ÖSYM'deki görevi sona erdikten sonra Milli Eğitim Bakanı’nın yardımcısı olarak atandığını hatırlattı. Terkoğlu, Özer'in İlikhan'ı aynı ay için MEB'e aldığını, geçen yıl bakanlığa geldiğinde ise ÖSYM'de farklı bir göreve atandığını, daha sonra tekrar MEB'e alındığı söyledi.

Terkoğlu, Murat İlikhan’ın doktor eşi Sevil Uygun İlikhan’ın kariyerinin de MEB’de “Mesleki Eğitimden Sorumlu Bakan Danışmanlığı”na uzandığını söyledi.

Terkoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olan Sadri Şensoy’un da makine mühendisi olduğunu, Zonguldak’ta üniversitedeyken, 2017’de Mahmut Özer’le birlikte ÖSYM’ye geçtiğini, Özer, bakan yardımcısı olunca da MEB’in “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü” olduğunu, Özer, bakan olunca da yardımcısı olduğunu belirtti.

Terkoğlu, “Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü” Kemal Varın Numanoğlu’nun da Özer Bülent Ecevit Üniversitesi'nde rektör yardımcısı iken önce ÖSYM’de, sonra Bakanlık’ta Özer’i takip ettiğini söyledi.

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