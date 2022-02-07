Barış Terkoğlu: İmamoğlu’nun damatla karşılaşması böyle bitti

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, 2018 seçimlerinden hemen önce düşük ücretle, eski Ekonomi Bakanı Berat Albayrak, ağabeyi Serhat Albayrak ile Sabah-ATV’nin sahibi Ömer Faruk Kalyoncu'nun kurduğu NUN Vakfı'na arazi kiralamasıyla ilgili davaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

İBB'nin konuyla ilgili olarak hazırlattığı müfettiş raporlarını hatırlatan Terkoğlu, "Meğer İBB müfettişlerinin raporlarında yazdıkları, hem Beykoz Belediyesi hem de hükümet tarafından kabul edilmiş. Kriz de 'mevzuat vakfa uydurularak' diyelim, çözülmüş" dedi.

Terkoğlu, 3 ay sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "arazideki imar planını tadil ettiğini" NUN Vakfı'nın da Beykoz Belediyesi’nin teftişi öncesi, mevzuata uygun olmayan yapıları söktüğünü aktardı.

Terkoğlu, "İmamoğlu'nun damatla karşılaşması böyle bitti" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Beykoz Belediyesi, NUN Vakfı’nın kendisine ait olan arazideki imar hataları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yazışmış. Belediye, tabiri caizse 'şimdi ne olacak' demiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da oturup konuya bir çözüm üretmiş. NUN Vakfı’nın arazisindeki fazla inşaat sorununu çözecek şekilde, arazideki imar planını değiştirmiş. 26 Ocak’ta Bakanlık’tan olur alan plan değişikliği, '1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. maddesi uyarınca' onaylanmış. Böylece inşaat imara uymayınca, imar inşaata uydurulmuş. Nun Vakfı’nın kendi arazisi için böylece sorun çözülmüş.

Gerçekten de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sayfasına girdim. Bakanlığın kamuoyu duyurularının arasında, sorunu tam da söylediğim gibi çözdüğünü gördüm. Nitekim Beykoz Belediyesi de İBB’ye yazdığı 2 Şubat tarihli yazıda 'plandaki maddi hatanın plan tadilatı yapılmak suretiyle giderildiğini' söylüyordu.

Gelelim İBB’den kiralanan arazideki yapılara…

Burası halihazırda orman arazisi olduğu, mülkiyeti de İBB’de olduğu için, Bakanlık buraya aynı çözümü üretememiş. Bu durumda söz konusu yapıların ortadan kaldırılması gerekmiş.

Beykoz Belediyesi’nin yaptığı görüşmeleri dinledim. Yazışmaları okudum. NUN Vakfı, İBB’den kiraladığı arazideki basit yapıları bizzat kendisi sökerek ortadan kaldırmış. Beykoz Belediyesi bunun ardından inceleme yapmış. Daha önce İBB’nin tespit ettiği yapıların ortadan kalktığını fotoğraflamış. Bu da İBB’ye resmen bildirilmiş.

19 Ocak tarihli Beykoz Belediyesi yazısında şu yazıyor: 'Ruhsatsız yapıların yerinde bulunmadığı görülerek bahse konu alanlar yazı ekimizde tarafınıza sunulmuştur.'

Böylece, kiralanan orman arazisindeki ruhsatsız yapılarla ilgili kriz de çözülmüş."

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