Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Berat Albayrak’ın savcılıktaki dosyası

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Bakan Berat Albayrak, ağabeyi Serhat Albayrak ve Sabah-ATV’nin sahibi Ömer Faruk Kalyoncu'nun kurduğu NUN Vakfı'na, İBB iştiraki olan KİPTAŞ'ın düşük ücretle 2018 yılında arazi kiraladığını ve İBB'nin durumu yargıya taşıdığını yazdı.

Terkoğlu yazısında, İBB müfettişlerinin arazinin kiralanmasını incelediklerini söylerken, 197 bin 737 metrekarelik kısmının aylık 12.000 lira+KDV, 57 bin 900 metrekarelik kısmının aylık 5 bin 905 lira+KDV, 12 bin 221 metrekarelik kısmının ise aylık 1215 lira+KDV bedelle kiralandığını aktardı.

Terkoğlu, İBB’nin Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan raporda "Kiralama, KİPTAŞ’ın menfaatlarına aykırılık oluşturacak şekilde gerçekleştirildi. Türk Ticaret Kanunu’nda açıklanan özen, bağlılık, dürüstlük, şirket çıkarlarını gözetme, koruma ve tedbirli olma yükümlülüklerine sadık kalınmadı. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kullanımındaki KİPTAŞ arazisi üzerine imar mevzuatlarına ve orman kanunlarına aykırı bina/yapı yaptı. Yapılan sözleşmeleri de ihlal etti. NUN Okulları’nın söz konusu araziden tasfiyesi hukuk yoluyla gerçekleşmeli" ifadelerinin kullanıldığını belirtti.

İBB'nin raporu yargıya taşıdığını söyleyen Terkoğlu, dönemin KİPTAŞ'taki 24 yetkilisinin arasında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kiptaş’ı zarara uğratmakla suçladığı, eski Kiptaş Genel Müdürü, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım olduğunu söyledi.

Terkoğlu yazısında ayrıca şu bilgileri aktardı:

"22 Ekim tarihinde, mülkiyeti Kiptaş’a ait “Özel Orman Alanı” statüsündeki 554 bin 843 metrekare arazinin 267 bin 858 metrekarelik kısmının, üç parça halinde ve toplamda 19 bin 120 lira+KDV gibi çok düşük bir bedelle, en az 49 yıllığına kiralanmasında görev alanlar hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na, kalın bir dosyayla suç duyurusunda bulundu. Mevcut yapılar hakkında herhangi bir işlem yapmayan Beykoz İlçe Belediyesi görevlileri hakkında da aynı gün Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

İBB, 25 Ekim tarihli yazısıyla, Beykoz Belediyesi’ne, özetle “Söz konusu yapılar hakkında 3 ay içinde gereğini yap, yoksa kanun gereği ben yaparım” dedi.

Kiptaş’tan ise dönemin yetkililerinden, KDV hariç 6 milyon 526 bin 269 liranın tahsili için harekete geçmesini istedi."