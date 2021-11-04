Barış Terkoğlu: İmamoğlu’nun yönettiği belediyenin dozerleri, Cumhurbaşkanı’nın damadının okulunun kapısına dayanacak

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, 2018 seçimlerinden hemen önce düşük ücretle, eski Ekonomi Bakanı Berat Albayrak, ağabeyi Serhat Albayrak ile Sabah-ATV’nin sahibi Ömer Faruk Kalyoncu'nun kurduğu NUN Vakfı'na arazi kiralamasıyla ilgili davaya ilişkin yeni gelişmeleri aktardı.

İBB müfettişlerinin hazırladığı raporda, toplamı 554 bin 843 metrekare olan parselin 267 bin 858 metrekarelik kısmı, üç parça halinde, en az 49 yıllık sözleşmelerle, toplamda aylık 19 bin 120 lira+KDV gibi çok düşük bir bedelle kiralandığı ortaya konmuştu. Müfettişleri bunlarla yetinmeyip, hem kiralanan 360 No’lu parselde hem de vakfın NUN Okulları’nın halihazırda var olduğu 355 ve 356 No’lu parsellerde, inceleme için İmar Müdürlüğü’nü görevlendirmişti.

Söz konusu arazide Ömer Faruk Kalyoncu’nun RSY İnşaat’ı tarafından yapılmış 14 yapı var

Bu gelişmelerin ardından İmar Müdürlüğü’nün ilk incelemesini tamamladığını ve raporunu sunduğunu belirten Terkoğlu, “Tespite göre, söz konusu arazide, Ömer Faruk Kalyoncu’nun RSY İnşaat’ı tarafından yapılmış bir dizi yapı bulunuyor. İBB yetkilileri, yapıları incelemiş. Rapor, 355 No’lu parselde toplam 14 yapı, 356 No’lu parselde 8 yapı göründüğünü söylüyor. Yapılan incelemede, kiralanan 360 No’lu parselde de etkinlik ve faaliyetlerde kullanılan bir dizi bina tespit edilmiş” bilgilerini aktardı.

"imamoğlu’nun yönettiği belediyenin dozerleri, Cumhurbaşkanı’nın damadının okulunun kapısına dayanacak"

Bu tespitlerin Beykoz Belediyesi’ne yazı ile bildirildiğini ve ruhsat ile iskân belgelerinin iptal edilerek işlem yapılması istendiğini aktaran Terkoğlu, “Beykoz Belediyesi’nin işlem yapmaması halinde İBB’nin devreye gireceği ifade edildi” dedi. İBB’nin söz konusu yapıların da kaldırılmasını talep ettiğini ifade eden Terkoğlu, şunları kaydetti:

“İBB, Beykoz Belediyesi’ne ‘gereğini yap’ dedi ama kimse AKP’li belediyenin ‘gereğini yapacağını’ düşünmüyor. Bu durumda, İBB’nin devreye girerek, yaptığı incelemenin sonucunda ortaya çıkan kanunsuzluğu düzeltmesi gerekecek. İmamoğlu’nun yönettiği belediyenin dozerleri, Cumhurbaşkanı’nın damadının okulunun kapısına dayanacak. Zabıta ile polis yine karşı karşıya gelecek. Halkın polisi, halkın olan araziyi halktan koparan iradeyi savunmaya zorlanacak. Neresinden bakarsanız ‘Devlet nereye’ diye sorduran bir olay.”

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