Barış Terkoğlu: Ebubekir Sofuoğlu'na göre sadece üniversiteler değil, İmparatoriçe Zoe ikonu nedeniyle Ayasofya da "fuhuş evi"ydi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" sözleriyle tepki çeken Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin ardından "Camide fahişe olur mu? Fakat, ikonlar ortadan kaldırılmazsa Fatih’in emaneti Ayasofya, ‘Fahişe Zoe’ ile fahişenin sergilendiği dünyadaki ilk cami olacak" sözlerine dikkat çekerek, "Kısacası, Sofuoğlu’na göre sadece üniversiteler değil, İmparatoriçe Zoe ikonu nedeniyle Ayasofya da “fuhuş evi”ydi.

Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği HES uygulaması için “Sağlık Bakanlığı adına yapılan bu yalan, çip takmanın ön adımıdır” diyerek toplumu harekete geçmeye çağırdı. Bir ara pantolon giyen kadınları hedef alan hocaya sahip çıkıp, eleştiren ilahiyat fakültelerini dinsiz ilan etti." diye yazdı.

Ebubekir Sofuoğlu'nun bugüne kadar yaptığı söylemlerin İslamcı cemaat, tarikat ve örgütler tarafından desteklendiğini iddia eden Barış Terkoğlu, "İlginçtir, her seferinde Sofuoğlu o kırmızı çizgi üzerinde yürümeye devam etti. İnatla toplumun sinir merkezlerine dokundu. AKP tabanı içindeki bazı fay hatlarının üzerinde gezindi. İslamcı kesim ile iktidarı yer yer karşı karşıya getirdi. Sanki bir el onu bu iş için destekliyordu.

Devletin sistematik çıkışı da gösteriyor ki kimse Sofuoğlu meselesinin “anlık bir hata” olduğunu düşünmüyor. Ona karşı atılan adımlar, bir krizin başını erkenden ezmek olarak yorumlanıyor. İslamcı kesim içinde bazı “eller” erkenden durduruluyor." ifadelerini kullandı.

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