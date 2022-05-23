Barış Terkoğlu: Demirtaş davalarını yöneten meşhur siyasi davalar savcısı, Erdoğan için cezaevinde verilen mangal partisine katılmıştı

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın basın danışmanlığını yürüten Zınar Karavil’in kaleme aldığı Demirtaş’ın Beyaz Sandalyesi kitabınından bazı bölümleri

Terkoğlu, Demirtaş'ın davalarını yöneten "son dönemin meşhur siyasi davalar savcısının" Erdoğan için cezaevinde verilen bir mangal partisine katıldığını aktardı.

Terkoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Ankara’da, Demirtaş davalarını yöneten de son dönemin meşhur siyasi davalar savcısı. Evlilik kutlaması dahil sık sık Erdoğan’la Saray’dan fotoğraf paylaşan, AKP’li siyasetçilerle buluşan, lüks hayatıyla tanıdığımız ünlü savcının “çekirdekten yetişme” hikayesi, kitapta şöyle yer alıyor:

'Erdoğan’ın kısa süren cezaevi serüvenindeki cezaevi savcısı ta kendisiydi. Hatta o dönemde, Erdoğan için cezaevinde verilen bir mangal partisine de katılmıştı.'

Demirtaş ile siyasi kavgaya girişebilirsiniz. Ona karşı en sert siyasi söylemi kullanabilirsiniz. Gazetelerde, televizyonlarda eleştirebilirsiniz. Ancak bir zamanlar öyle olan yargıyı, şimdi böyle kullanırsanız, hem ülkeye hem Cumhuriyet’e zarar verirsiniz. Davaların kurgusu, Demirtaş’ı siyasetin dışına itmek için, yargının açık bir şekilde kullanıldığını gösteriyor. Demirtaş’ın, terörle mücadele ya da devletin bekası için değil, Erdoğan’ın seçimlerde elini rahatlatmak için yargılandığı anlaşılıyor. Demirtaş hakkındaki hükmün, 2023 seçimlerine giremeyecek şekilde kurgulanması bile çok şey söylüyor. 28 Şubat ya da Gezi davaları gibi…. Fethullahçıların başlattığı işi iktidarın aparatları sürdürüyor. 'Kullanışlı adalet', adaletsizliğin yolu oluyor."