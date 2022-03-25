Barış Soydan: Aydın Engin’den aldığım ekonomi yazarlığı dersi

Ekonomi yazarı Barış Soydan, dün kaybettiğimiz, Türkiye'nin en kıdemli isimlerinden yazarımız Aydın Engin'e dair anılarını yazdı.

Soydan, Halk TV'de yayımlanan yazısında, Aydın Engin'in iki yıl önce, T24'te yazarken kendisine gönderdiği bir mesajda "Ey benim Barış bey biraderim, bugünkü yazını okudum. Sonunda bana hitap etmediğine, ekonomistler arası kuşdiliyle konuşup ekonomistlerle konuştuğuna karar verdim" dediğini belirterek, "'Çok haklısın Aydın Abi' diye cevap vermişim, 'İyi ki uyardın. İnsanın kendisini kaptırması çok kolay.' Ondan aldığım ders işte buydu: 'Ekonomistler için yazma, herkes için yaz" ifadesini kullandı.

Engin için "Zihninin ne kadar genç kaldığını, ne kadar muzip ve eğlenceli bir insan olduğunu fark ettim. Ünlü köşe yazarı ağırlığı/kibri/egosu hiç yoktu üzerinde" ifadesini kullanan Soydan, şunları yazdı:

"Birkaç gün önce bir yerde 'Short’lamak' deyimini birkaç kez arka arkaya kullanınca aklıma Aydın Abi geldi. Duysa, 'Ey benim Barış bey biraderim, sonunda bana hitap etmediğine, ekonomistler arası kuşdiliyle konuşup ekonomistlerle konuştuğuna karar verdim' diye fırçayı basardı herhalde. Öyle ya, kim ne anlar 'Short’lamak'tan? Onun Türkçesi olan 'Açığa satmak' bile anlaşılmaz bir ifade.

Böyle düşününce ne zamandır Aydın Abi’nin yazılarını okumadığımı fark ettim. İnternetten son yazısına baktım.

'Aydın Engin'i bir süre nadasa bırakmak iyi olacak. Nadas'ın ne olduğunu bilmeyen kentli okurlar için bilgi notu: Nadas tarlanın sürülüp, sulanıp ekime hazırlanması ama o yıl ekilmemesidir. 'Ben de beni nadasa bırakıyorum.'

Ben 'Short’lamak' aşağı, 'Short’lamak' yukarı diye konuşurken Aydın Abi, nadasın kelime anlamını bile kentli okura izah ediyordu. Bu da Aydın Engin’den aldığım son yazarlık dersi oldu. Güle güle Aydın Abi."