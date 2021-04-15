Barış Pehlivan: Parti kulislerinde görüştüğüm isimlere göre, Binali Yıldırım’ın beklentisi bu görev değildi, memnun olmadığı konuşuluyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, sayısı 2'ye çıkarılan AKP Genel Başkanvekilliği'ne getirilen Binali Yıldırım'ın beklentisinin bu görev olmadığını belirtti.

Pehlivan, "Binalı Yıldırım mutsuz" başlıklı yazısında, "Biliyorum, muhtemelen 'Benim için her görev kutsaldır' diye açıklama yapacak. Biliyorum, burada yazılanları asla tasdik etmeyecek. Açık söyleyeyim, onu da anlıyorum. Binali Yıldırım’dan söz ediyorum... Defalarca bakan oldu. AKP Genel Başkanlığı yaptı. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı koltuklarına oturdu" dedi.

Pehlivan, "Yeni dönem AKP siyaseti Yıldırım’ı eldeki joker gibi kullandı. Hor kullanma politikası nedeniyle, belediye adaylarının yenileni, sade bir İzmir milletvekili oldu. Herkes Cumhurbaşkanı yardımcılığına ya da kabinede kritik bir göreve geleceğini konuşuyordu. Ama olmadı… Yıldırım’a buluna buluna AKP’de yeni kararla sayısı ikiye çıkan genel başkanvekilliği bulundu. Yani tabiri caizse “eşgenel başkan yardımcısı” oldu. Parti kulislerinde görüştüğüm isimlere göre, Binali Yıldırım’ın beklentisi bu değildi. Haliyle, memnun olmadığı da partide konuşuluyor. Hatta... Daha çok “icra” işini seven Yıldırım için bu görevin kişiliğine de pek uygun olmadığı anlatılıyor. Söylenenler haksız mı? Pek değil" ifadesini kullandı.