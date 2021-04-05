AKP Genel Başkanvekili Yıldırım: Muhalefet “vesayeti” tercih etti

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, muhalefetin 103 emekli amiralin bildirisine ilişkin olarak yaptığı açıklamaları yorumladı. Yıldırım, “Muhalefet 'vesayeti' tercih etti” görüşünü savundu.

Yıldırım Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Muhalefet şaşırtmadı. ‘Demokrasi ve siyaset’ yerine ‘vesayet’i tercih etti!” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Bildiri hakkında soruşturma başlatıldı, 10 emekli amiral gözaltına alındı.

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