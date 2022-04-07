Barış Pehlivan: İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme dair yeni bir operasyon denemesi mi yapılacak?

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın tutuklanmasının ardından "İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme dair yeni bir operasyon denemesi mi yapılacak?" diye sordu.

"Keşke gerçekten cebimizden çalınan paraların peşine düşseler. Ama hayır, burnuma pis kokular geliyor" diyen Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü: İçişleri Bakanı Soylu’nun bir yıl önce “ihalelerden sorumlu değildir” dediği eski Avcılar Belediye Başkanı Benli, benzer iddialarla bir yıl sonra “ihalelerden sorumlu tutularak” cezaevine gönderiliyor.

Çünkü: FETÖ suçlamasından beraat eden Erkan Karaarslan’a yine “örgütün belediyeler imamı” denilip, yani onu merdiven olarak kullanıp belediyelere yeni bir operasyon başlatılıyor.

Çünkü: Medyaya 'yeni operasyonlar gelecek' haberleri sızdırılıyor. Ve çünkü: Seçim yaklaşıyor.

Cezaevindeki Handan Toprak Benli, dışarıya mesaj göndermiş: 'Bu süreçten aklanarak çıkacağıma eminim. Bu operasyonun şahsıma yönelik olmadığını, siyasi bir amaç taşıdığını bilecek kadar aklım var.' Peki, tahmin edilen büyük siyasi amaç ne? Erkan Kararaslan ile çalışan CHP’li belediyelerin hepsine operasyon yapmak mı? Zamanında, Ekrem İmamoğlu’na kumpas kurması için Erkan Kararaslan’a yalan ifade verdirtmeye çalıştılar. Tutmadı, hatta Beylikdüzü dosyasından beraat çıktı. Şimdi yine İmamoğlu’nun Beylikdüzü belediye başkanı olduğu döneme dair yeni bir operasyon denemesi mi yapılacak?"

TIKLAYIN - Tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın ifadesi ortaya çıktı

TIKLAYIN - Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı