Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla adliyeye getirilen eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik 1 Nisan 2022 tarihinde operasyon yapıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi.

10 şüpheli serbest bırakıldı

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın ve belediye çalışanlarının bulunduğu 11 kişi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle, 10 kişi de adli kontrole sevk edildi. Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve aktif belediye personelden 11 kişi tutuklandı. Diğer 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

Handan Toprak kimdir?

Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli, 17 Nisan 1960 tarihinde Sivas'ın Divriği ilçesinde doğdu. 1978'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçişle sürdürüp, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Toprak, 1993-2006 yıllarında CHP Avcılar İlçe Örgütü'nde aktif rol aldı. 2006-2007 yıllarında CHP Bahçeşehir Belde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belde Sekreterliği görevini yaptı. 2007-2010 Ocak CHP Büyükçekmece İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 2010 Ocak- 2012 yıllarında CHP Esenyurt İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim Organizasyon ve Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

2012 Temmuz-2014 yıllarında CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık’tan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Handan son olarak 2014 seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanı seçildi ve bir dönem görev yaptı.